Sagunt reclama més alternatives de transport públic per a 45.000 persones

Sagunt no es conforma amb les millores introduïdes en el renovat contracte València Metropolitana Nord (CV-102), que connecta 21 poblacions per autobús. La celebració per la posada en marxa d’este servici, que es va presentar este dimecres, però que funciona ja des de la setmana passada, va estar acompanyada de velles reivindicacions en mobilitat que seguixen sense atendre’s.

Un dels autobusos nous que presta el servici / Daniel Tortajada

L’alcalde, Darío Moreno, va ser qui va posar en context la “importància” d’este contracte per al “nucli del Port, a on viuen 45.000 persones”, ja que “és l’única gran forma de connexió en transport públic”. Així, el socialista va recordar que “l’Ajuntament defén que el Port de Sagunt tinga accés al metro i connexió real amb els trens de rodalies”, encara que també va admetre que les llançadores que es projecten des de la Generalitat “són una solució ràpida que es pot expandir”.

Línia amb Parc Sagunt

En eixe punt, l’alcalde de Sagunt va assenyalar una de les línies del nou contracte que encara no ha entrat en funcionament. Es tracta de l’L-116F, que travessarà Parc Sagunt per a connectar el polígon amb València i el Port. Segons va precisar Vicente Montesinos, cap de servici en l’Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV), que va donar els detalls tècnics d’este corredor nord, este trajecte es posarà en marxa quan comence l’activitat productiva en la gigafactoria de Volkswagen.

En l’àmbit reivindicatiu i “des de la lleialtat institucional”, Moreno també es va referir a les primeres incidències que ha presentat el servici, “algunes de les quals ja estan corregides”, va assenyalar. Sobre este punt, el conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, va assenyalar que “ara és quan cal aprofitar per a afinar tots els detalls i ajustar l’oferta a les necessitats”. En qualsevol cas, va convidar la ciutadania a “aprofitar al màxim este servici”, en el qual “ha de notar-se molta millora en la seua qualitat”.

De 52 a 78 expedicions

El conseller va coincidir en el dèficit que arrossegava la connectivitat del Port de Sagunt, a on, en la línia directa els dies laborables, “hi havia 52 expedicions que ara passen a 78 i això s’ha de notar”. També va arreplegar el guant de l’alcalde i es va comprometre a “posar de la nostra part per a ampliar i completar este servici amb llançadores”, encara que “el primer és assentar este corredor nord” de l’ATMV.

Nous autobusos

Un altre avanç significatiu en este nou contracte són els 23 autobusos que cobriran este servici, 22 elèctrics i un híbrid. A més de l’efecte sobre la petjada de carboni, Montesinos va destacar la reducció de l’impacte acústic, fonamental per a les línies nocturnes. Entre les noves prestacions d’estos vehicles hi ha les pantalles amb informació en temps real, la xarxa wifi, els carregadors o el comptador de persones. També les parades es continuen renovant i prompte s’habilitarà el pagament amb targeta.