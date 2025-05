Sanitat només substituïx el 19 % dels metges en les vacacions d’estiu

L’estratègia de la Conselleria de Sanitat per a l’estiu de 2024 va llançar una oferta amb 8.628 contractes, amb els quals pensava cobrir les vacacions de dos de cada 10 metges i de quatre de cada 10 infermeres. En el cas dels facultatius, es van oferir 765 llocs per a substituir els 12.000 metges de la plantilla. És el 19,12 %. Cada contracte serviria per a cobrir les vacacions de tres mesos (solen tindre un mes sencer a l’estiu). En el cas d’infermeria, fa un any, es van oferir 2.869 contractes, amb una cobertura del 44,9 %.

Segons la informació recopilada per alguns departaments de salut, enguany, els percentatges sembla que es repetiran. Així ocorre, per exemple, en el Departament de Sant Joan d’Alacant, la plantilla de facultatius del qual ascendix a 584 entre atenció primària i l’hospital. En principi, Sanitat preveu cobrir 146 mesos de substitució amb un percentatge general del 25 %, encara que hi ha diferències entre àmbits. Mentres que la proporció de reemplaçament és del 40,95 % en els centres de salut, en l’àmbit hospitalari només és del 16,05 %. Quant a infermeria, la plantilla estructural té 675 professionals i d’estos s’estima cobrir el 37,03 %. En esta categoria, estarà més equilibrat entre els dos àmbits amb substitucions del 38,86 % i del 36,4 %, respectivament. Hi ha també diferències entre especialitats mèdiques. Per exemple, en l’Hospital Doctor Peset, n’hi ha algunes, com ara medicina d’urgències, en les quals es cobrix un de cada quatre metges, mentres que n’hi ha unes altres sense reforços, com ara medicina interna, radiofarmàcia o reumatologia, entre d’altres. L’habitual és concentrar els reemplaçaments en atenció primària, a on es contracta, també, facultatius sense especialitat.

Oferta vs contractacions

Segons la informació recopilada per UGT, estos nivells de reemplaçament serien similars en la resta de departaments de salut, amb lleugeres variacions. No obstant això, una cosa és l’oferta que la Conselleria de Sanitat pressuposte, anuncie i llance i una altra molt distinta és la quantitat de substituts que s’aconseguisca trobar. La categoria amb més dificultats és la de facultatius, perquè hi ha ja un dèficit estructural de professionals. Segons l’última xifra donada pel conseller Marciano Gómez, hi ha quasi 600 vacants mèdiques en la sanitat valenciana. A diferència de l’any passat, Sanitat sí que podrà comptar amb els metges interns residents (MIR) acabats de formar; en són 865. Quants contractes es van firmar l’any passat? És una xifra que Conselleria guarda amb zel i que Levante-EMV no ha aconseguit conéixer malgrat sol·licitar-la en diverses ocasions.

Falta d’informació

La baixa cobertura “perjudica la ciutadania i la qualitat del sistema sanitari”, afirma la secretària sanitària d’UGT, Eva Plana, que demana “la cobertura de la totalitat del personal que agafe vacacions o s’absente per qualsevol permís”. El desig és un poc improbable, perquè la partida de personal sanitari ascendix a 4.422 milions, quasi la mitat del pressupost del departament per a este 2025.

Una altra de les crítiques dels sindicats a Conselleria és la falta d’informació; diversos d’estos han sol·licitat formalment una reunió centrada en l’estiu. La portaveu sanitària de CCOO, Yolanda Ferrández, expressava, esta setmana, la necessitat de convocar una mesa sectorial per a conéixer el pla al detall. “No ens han convocat des de fa tres mesos per a res”, critica. Tem que, com va ocórrer l’any passat, se’ls convoque quan “ja estiga tot tancat”, sense marge per a aportar propostes.