Set mesos sense regar a Llombai: “És la crònica d’una mort anunciada per al camp”

Els agricultors de Llombai seguixen sense poder regar els seus camps set mesos després de la dana. La riuada va destrossar mitja dotzena de canonades que creuaven el Magre i va afectar més de 600 horticultors. Estos denuncien que la campanya del caqui i la taronja és una “crònica d’una mort anunciada”: els arbres estan patint una deterioració progressiva per la falta de reg i la producció corre perill de perdre’s.

“Fa set mesos que no reguem, i el més indignant és que seguim igual. Les fulles dels arbres de caqui estan donant mostres ja de deshidratació, tenen tota la fruita damunt, però estan patint moltíssim”, explica José Bernardo Sanz, vicepresident de la cooperativa agrària de Llombai. Per sort, han pogut salvar la campanya de la fruita de pinyol fins ara gràcies al fet que ha plogut durant tota la primavera, cosa que ha permés aprofitar la fruita de pinyol com la bresquilla. “Si no arriba a ploure, això hauria sigut un desastre absolut”, afig.

L’arribada de les altes temperatures de l’estiu convertix la falta de reg en un problema apressant per a la comunitat d’agricultors del Marquesat. “Estos dies ja ens hem plantat en 30 graus i l’estiu té mala pinta”, expressa Borja Marí, director comercial de la cooperativa.

“Hauria de tractar-se com una emergència”

Un dels aspectes més criticats pels agricultors és la “falta d’urgència” en l’execució de les obres, un projecte licitat per Tragsa, empresa a la qual els regants afectats sol·liciten més celeritat: “Sabem que hi ha moltes obres executant-se per la dana, però regar no és menys important. Com pot ser que estiguem ofegant-nos perquè no reguem i estiguen actuant com si això fora una oficina?”, lamenta Sanz. “S’ha perdut molt de temps. Esta classe d’obres no haurien d’haver eixit a licitació, sinó tractar-se com una emergència. Haurien d’haver fet un contracte urgent i no s’ha plantejat ni una connexió temporal d’aigua. Nosaltres estem portant tancs, però és una solució molt limitada, com matar mosques a canonades”, afegix Marí.

José Bernardo Sanz critica la sèrie de pròrrogues en l’execució de les obres: “Primer ens van dir que estaria tot arreglat després de Falles, després per al 15 d’abril, després a finals d’eixe mes… I ara estem a finals de maig i seguim igual. Ningú ens dona una resposta clara”.

En total, hi ha unes 2.000 hectàrees faltes de reg. Algunes finques han pogut fer xicotetes collites de fruita primerenca, però amb algunes limitacions. “S’han fet una o dos collites de bresquilla, el just. Però els caquis i les taronges seran d’un calibre menor si seguim en estes condicions”, denuncia el vicepresident.