Sis de cada deu cotxes “dana” encara no han sigut tractats en els desballestadors

Quasi set mesos després de la dana, la recuperació automobilística encara no està completa. Tot i que ja s’ha tramitat al voltant del 98 % de les reclamacions al Consorci d’Assegurances per automòbils i que en els últims mesos s’han produït desenes de milers de vendes de cotxes per a compensar un parc que va perdre aproximadament 115.000 turismes a causa de l’aigua, moltes són les adquisicions que encara queden per efectuar-se. No obstant això, este no és l’únic sector que encara té treball per davant. Perquè el tractament d’eixos vehicles desbaratats, exemplificat en l’activitat dels desballestadors, reflectix que fins a abril encara no havien sigut tractats ni la mitat dels cotxes danyats greument per la catàstrofe.

Un 30 % més de treball

Eixa és la realitat que dibuixa la patronal d’este sector, Adecova, basant-se en els registres de la Direcció General de Trànsit (DGT), una anàlisi en la qual s’aprecia que, enfront d’un 2024 en el qual l’augment del treball dels centres de tractament autoritzats (CAT) va ser de l’1,44 % a escala nacional, en este 2025 estes pujades de vehicles tractats ha superat, des de l’inici de l’any, el 30 % a Espanya. Una alça que, com explica el director tècnic d’Adecova, Pere Anrubia, “respon a la dana, ja que els principals pics procedixen de la província de València”.

Desenes de cotxes que van ser arrasats per l’aigua a Sedaví, dies després de la riuada / Germán Caballero

En concret, en gener van ser aproximadament 13.000 els automòbils de més que es van tractar procedents del territori valencià, i en febrer i en març, eixa pujada va ser de 15.200 i 14.600, respectivament. El mes d’abril, que deixa “unes xifres que es van acostant més a la normalitat” i que es va vore afectat per la menor activitat per la Setmana Santa, fa que eixos cotxes tractats “extra” pugen només a 6.200. O, cosa que és el mateix, que entre gener i abril s’han tractat 49.000 cotxes associats a la dana dels 115.000 sinistrats, la qual cosa fa que més de la mitat encara estiguen pendents.

Dades finals en octubre

En este sentit, Anrubia apunta a octubre d’enguany com el moment en el qual “tindrem la ‘foto’ definitiva de l’impacte de la dana, tant quantitativament, com també en el pla qualitatiu, ja que s’ha rebaixat l’edat mitjana dels vehicles tractats” des dels 22,3 anys d’antiguitat mitjana als 20,7.