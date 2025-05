Bernabé li regala un bon dia a Sánchez

Són 550 metres, huit minuts a peu, tres minuts si agafen una bicicleta, segons Google Maps. Eixa és la distància que separa la plaça del Temple, a on se situa la seu de la Delegació del Govern, i el Palau de la Generalitat. Un passeig, com qui diu. El just perquè no done peresa quedar a prendre un café amb un vell amic, a mig camí, en un recés del treball.

A eixa distància estaven ahir Sánchez i Mazón, Mazón i Sánchez. Cada un pel seu costat. Un, el cap del Consell, tractant d’armar un nou front cívic, amb els empresaris, per a pressionar el Govern per l’infrafinançament que patixen les arques autonòmiques. L’altre, el cap de l’executiu, reunint-se per primera vegada amb les entitats d’afectats, una cosa que encara no ha fet, ni sembla que vaja a fer, Carlos Mazón; una cosa, també, que subratlla l’anomalia de la desconnexió institucional entre l’administració de referència dels valencians i els més sacsejats per la major tragèdia natural que es recorda.

Així estan les coses. Així avança, a trompades, una reconstrucció material i emocional que, en realitat, en són dos: la que impulsa l’Administració central, d’una banda, i la que pilota la Generalitat, d’altra banda, sense cap coordinació entre si.

Carlos Mazón, malgrat la seua absència, va sobrevolar tot el matí el Palau del Temple: “Esta reunió ens dona un reconeixement com a víctimes que encara no tenim del Consell de la Generalitat. Seguim vetats de la comissió d’investigació de les Corts”, va dir als mitjans la portaveu de l’Associació de Víctimes de la Dana 29 d’Octubre de 2024, Mariló Gradolí. Mazón i la gestió de la dana del Consell van eixir a la palestra en les tres hores de xarrada. Sánchez no va voler parlar de Mazón davant de les víctimes. “Ha sigut elegant”, diu un dels presents.

Treball discret

Des dels primers dies de la dana, quan Sánchez va visitar el centre de l’Eliana, la interlocució ha sigut pràcticament nul·la. També ha sigut pràcticament nul·la la presència del president de l’executiu. Des del 29-O, han sigut cinc les ocasions en què ha estat a València, inclòs un acte de partit. Quatre visites lligades a la dana: el dijous posterior a la dana, en el Cecopi; el dia de Paiporta, 3 de novembre; un acte amb alcaldes en gener en la Delegació, i la trobada d’ahir.

D’esta, sens dubte, se’n va amb bon sabor de boca, amb el reconeixement de les víctimes. També va ser un bon dia per a la delegada del Govern, Pilar Bernabé. El seu treball discret de mesos, de contacte pròxim amb les víctimes, de visites privades a la casa de molts, d’interlocució amb les entitats arreplegant peticions i tractant-les amb la Moncloa, va donar fruits: li va proporcionar un bon dia al seu cap.

Sánchez va aparéixer preparat i amb respostes. Ahir, a més, va passejar per la zona zero (en un polígon, sí; sense convocatòria pública, també), però va rebre somriures i no fang, en una empresa de Riba-roja. Les víctimes també van reconéixer a la delegada en públic les seues atencions d’estos mesos.

“El compromís es demostra amb fets. Hui el president Sánchez s’ha reunit amb les famílies de les víctimes de la DANA. Ha escoltat les seues veus i ha reforçat un diàleg que vam començar des del primer moment. Governar és estar, acompanyar i reparar”, va escriure en xarxes socials la delegada del Govern. Així arriba a la seua coronació com a candidata a l’alcaldia, este dissabte.