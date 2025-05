La CHX eixamplarà el llit del barranc del Pozalet a Loriguilla

Acord a tres bandes entre l’Ajuntament de Loriguilla, la Generalitat Valenciana i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) per a dur a terme la reconstrucció d’infraestructures que va arrasar la riuada al desbordar-se el barranc del Pozalet a conseqüència de la catastròfica dana del 29 d’octubre. Així ho ha anunciat l’alcaldessa, Montse Cervera, després de reunir-se, este dimecres, amb el conseller d’Infraestructures, Vicente Martínez Mus, i representants de la CHX, per a avançar “en un dels projectes més importants per al nostre municipi: la millora dels ponts i el llit del barranc de Pozalet”.

Segons ha informat l’alcaldessa, en el repartiment d’obres entre les tres administracions, la Conselleria d’Infraestructures du a terme l’execució de les obres de reconstrucció i el pont nou que salva el barranc. Així mateix, instal·larà un quilòmetre de barana.

Treballs d’estabilització del llit del Pozalet a Loriguilla / GVA

La Generalitat ha pressupostat una inversió de 2,7 milions d’euros per a actuar en dos viaductes danyats, dels quals 200.000 euros estan destinats a la direcció d’obra i la coordinació de seguretat i salut. La riuada va tindre un impacte notable en les estructures de pas sobre el barranc del Pozalet i va afectar especialment el carrer Polígon núm. 2 (prolongació del passeig de l’Estació) i el pont que connecta el carrer Cirilo Cánovas amb l’avinguda Camp de Túria (prolongació del carrer Azahar). Els primers treballs de reparació van començar en febrer en l’entorn del pont afectat sobre el barranc del Pozalet amb les labors de neteja i retirada d’enderrocs.

Des d’abril, el municipi té un pont provisional de 27 metres, que va muntar l’exèrcit, per a connectar de nou el nucli urbà amb la zona de La Loma, a on es troben bona part dels camps agrícoles destinats a la taronja dels residents en el municipi, a més de diversos nuclis de vivendes disseminades i un pou.

Subvenció del Govern

Per la seua banda, el Consistori de Loriguilla, gràcies a una subvenció del Govern central, “finançarà el projecte i l’ampliació del pont de La Loma”, segons el compromís a què s’ha arribat en la reunió.

Quant a la Confederació del Xúquer, la responsable d’actuar en els barrancs al ser titular del domini públic hidràulic, durà a terme els treballs d’eixamplament del llit del Pozalet per a evitar desbordaments.

Pont que connecta amb l’estació

A més, després de la trobada, l’alcaldessa ha informat que “hem plantejat la necessitat d’actuar” sobre el pont que connecta amb l’estació de Renfe i la urbanització La Reva, de cara a “garantir que puga assumir els mateixos cabals d’aigua que el pont situat aigües amunt”.

L’alcaldessa va destacar l’acord per a afrontar les inversions i els terminis. “Ara ja estem coordinats tots”, va dir per a valorar la sintonia entre les administracions.

“Continuem treballant en equip perquè Loriguilla estiga preparada per al present i el futur, coordinant infraestructures clau per al futur”, va afegir l’alcaldessa.