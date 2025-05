Coca-Cola, nou patrocinador principal del Roig Arena

El Roig Arena, futur recinte multiús de València impulsat per Juan Roig, president de Mercadona, ja compta amb un altre patrocinador principal que se suma a CaixaBank i Heineken. Es tracta de Coca-Cola, la multinacional de begudes refrescants amb fàbrica a Quart de Poblet que acaba de tancar un acord de col·laboració a llarg termini pel qual la companyia es convertix en founding partner del Roig Arena, categoria principal de patrocini del recinte.

Segons informen les dos parts, Coca-Cola s’erigirà en proveïdor exclusiu de begudes refrescants en el recinte per a tots els esdeveniments que se celebren. L’acord inclou la marca principal que dona nom a la companyia, Coca-Cola, a més d’altres marques del grup, com Fuze Tea, Fanta, Sprite, Royal Bliss o Aquarius, entre d’altres, que estaran disponibles en tots els punts de venda del pavelló. A més, Coca-Cola comptarà amb una gran visibilitat en els suports del Roig Arena i impulsarà l’ús de gots reciclables durant els concerts, amb l’objectiu de fomentar la sostenibilitat.

Obres de construcció del Roig Arena, en una imatge recent / J. M. LÓPEZ

A la recerca d’experiències

En opinió de Víctor Sendra, director general del Roig Arena, l’acord amb Coca-Cola és “una gran oportunitat de comptar amb una marca que enamora els seus consumidors i que els acompanya en els seus moments de felicitat. En el Roig Arena —assegura el directiu d’este centre— tenim la mateixa missió: volem crear experiències úniques que emocionen les persones i que romanguen en el seu record. Esta aliança amb una marca de rellevància internacional com és Coca-Cola ens permet anar de bracet en la consecució d’este objectiu comú. Agraïm el gran interés de Coca-Cola per sumar-se a este projecte amb el qual aspirem a posicionar València en l’agenda dels grans esdeveniments”.

Vinculació històrica

Per a José Gómez, director comercial d’àrea est de Coca-Cola Europacific Partners, “Coca-Cola té una vinculació històrica amb València, gràcies a la nostra fàbrica i delegacions comercials en la regió, i esta aliança amb Roig Arena reforça la nostra presència en esdeveniments locals de gran envergadura i subratlla el nostre compromís amb la sostenibilitat i la innovació. Este acord, a més, ens permet oferir una experiència única a tots els assistents i continuar fent costat als territoris a on produïm i distribuïm les nostres begudes”.

Altres patrocinadors

El Roig Arena també compta entre els seus patrocinadors amb la cervesera Heineken, així com amb el fabricant d’electrodomèstics LG. Serà el futur gran recinte cobert multiús de la ciutat de València, a on se celebraran esdeveniments esportius, d’entreteniment i corporatius. El projecte compta amb un pressupost de més de 280 milions d’euros sufragats íntegrament per Juan Roig, president de Mercadona, amb el seu patrimoni personal. El Roig Arena, que començarà a operar el setembre de 2025, tindrà una capacitat màxima estimada de 20.000 espectadors en mode concert. La marca coreana LG introduirà en el recinte les solucions d’imatge més avançades, inclòs un videomarcador de més de 250 metres.