El poeta Estellés arriba al còmic de la mà de Camacuc

El teatre de la casa de cultura de la ciutat de les sitges va albergar, este dijous al capvespre, la presentació del còmic Burjassot x Estellés, que, amb el patrocini de l’Ajuntament, ha creat l’editorial Camacuc.

L’acte va comptar amb la presència d’una representació municipal encapçalada per l’alcalde, Rafa García, i el regidor de Patrimoni, Javier Naharros, que, juntament amb els editors Joan Escrivà i Manel Gimeno, va conduir la vetlada, a més de la família de Vicent Andrés Estellés i nombrosos agents del teixit associatiu de la població. Per la seua banda, el Grup de Danses La Senyera va posar sobre l’escenari el millor del seu repertori.

El Grup de Danses La Senyera sobre l’escenari / Vicent Ruiz Sancho

La nova publicació, elaborada per un equip de dibuixants coordinat per l’il·lustrador i guionista Manel Gimeno, vol “acostar, especialment als escolars, la història de Burjassot d’una manera diferent”, a on apareix Estellés com a protagonista, “ja que el poeta es convertix en narrador d’excepció”. Com van explicar en la seua intervenció els editors Manel Gimeno i Joan Escrivà, “el còmic és per a tots els públics; és molt difícil que un còmic no agrade”. Així mateix, els còmics també constituïxen una ferramenta més per a “promocionar la nostra llengua i la nostra cultura”.

Conclosa la presentació de Burjassot x Estellés, la Casa de Cultura va obsequiar amb un exemplar de la publicació totes les persones que van omplir el recinte municipal en un nou homenatge al “cronista de meravelles”.