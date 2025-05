Qüestió d’honor (i diners) en el Benito Villamarín

S’acaba la Lliga. El València abaixa el teló de la competició en el Benito Villamarín. Serà el final a una temporada bipolar que va començar a la vora de l’abisme amb la pitjor primera tornada de la història i que acaba a Sevilla amb l’equip a les portes d’Europa després d’una segona volta de Champions de la mà de Carlos Corberán. Una reacció que no amaga l’enèsim fracàs de Peter Lim als comandaments de la gestió de l’entitat de Mestalla. La gestió del màxim accionista ha condemnat el club a la “zona Meriton” i a la sexta temporada consecutiva sense Europa. Queden 90 minuts per jugar, però ja no té solució.

Esta nit ja no queda res en joc. Només l’honor d’uns futbolistes que intentaran tancar la temporada amb un bon sabor de boca i, sobretot, donar una alegria a la patida afició del València, tan maltractada per la propietat en els últims anys. Corberán tampoc permetrà que l’equip es relaxe i es deixe portar en el Villamarín. “La plantilla no està de vacacions, sempre hi ha coses en joc”. De fet, la idea de l’entrenador és activar les rotacions i donar protagonisme als menys habituals amb l’objectiu de “testar” els futbolistes sobre els quals hi ha dubtes de cara a la confecció de la plantilla de la pròxima temporada. I és que, per a Corberán, la temporada comença hui.

El València es juga el seu orgull. També un pessic de diners. El repartiment pels drets de televisió destina el 25 % en funció de la classificació final de cada equip. No és el mateix que l’equip quede el 10é (2,75 % del repartiment), l’11é (2,5 %) o el 12é (2,25 %). Prenent com a referència els 1.361 milions que es van repartir per drets de televisió en la temporada 2023/24, l’última amb dades publicades oficialment al respecte, el València ingressaria 9,35 milions per acabar 10 % o 7,65 milions per ser el 12é classificat. Quasi dos “quilos” de diferència.

Un altre dels “pocs” al·licients esportius d’esta jornada 38 en el València seran els comiats de Giorgi Mamardashvili i Jaume Domènech, Dimitri Foulquier (sense acord per a la renovació), els cedits Enzo Barrenechea, Umar Sadiq, Rafa Mir, Iván Jaime i Max Aarons, així com altres futbolistes encara amb el seu futur en l’aire que han tingut poc protagonisme a les ordes de Corberán. Les úniques baixes per lesió seran les de Sergi Canós (que va ser operat dimecres) i Thierry Rendall.