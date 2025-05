València recorre al dret de tanteig per a estalviar-se tres milions de l’expropiació de dos parcel·les dotacionals

L’Ajuntament de València recorrerà al dret de tanteig i retracte arreplegat en la Llei d’ordenació del territori per a adquirir dos parcel·les dotacionals, ja ocupades per jardins, una en l’entorn del carrer Illes Canàries, al costat del parc de Gas Lebón, i l’altra al costat de l’avinguda Balears, en el barri del Grau. La promotora Levante Urbanas, propietària des de 2021 de les dos parcel·les, reclamava a l’Ajuntament una indemnització de 2,7 milions d’euros per ocupació il·legal de les seues propietats.

L’Ajuntament ha acudit a l’exercici del dret de tanteig i retracte per a aconseguir la propietat de les dos parcel·les, que reconeix que va ocupar “per la via de fet”, per 600.000 euros. Fonts de la Regidoria d’Urbanisme, amb Juan Giner al capdavant, justifiquen la decisió, avalada per un informe dels servicis jurídics que assegura que l’exercici del dret de retracte no ha caducat, com al·lega la promotora, perquè “si no exercim el dret, hauríem d’expropiar-lo o, millor dit, tindríem l’obligació d’expropiar o fins i tot d’indemnitzar per ocupació”. “Hem aprofitat la figura del retracte per a adquirir a millor preu”, indiquen.

El Govern municipal, del qual l’oposició progressista recrimina les renúncies a l’exercici de tanteig i retracte (compra preferent) d’almenys deu edificis que es podrien haver destinat a ús residencial, assegura que, amb este acord, que este divendres s’aprovarà en junta de govern, “evitem una expropiació forçosa futura que seria molt més cara”.