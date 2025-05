Carlos Álvarez: “Li he pegat amb l’ànima”

Carlos Álvarez es va posar la capa d’heroi en els últims minuts de partit. Després d’un partit en el qual no va demostrar la seua millor versió i no se li va vore còmode, el talentós migcampista va decidir aprofitar una bona passada amb el pit d’Espí per a carregar un colp amb l’esquerra que es va colar per l’esquadra de Cantero. Era el 2-3 i enviava la pilota a les xarxes i el Llevant UD a Primera. Després del partit, l’andalús va ser ajudat a pujar al coll dels aficionats que van invadir la gespa. En un moment donat, va poder parlar amb els mitjans de comunicació i ací va deixar les seues primeres impressions.

“M’he recordat de tots els moments complicats de la meua vida. De la meua família, m’he recordat de tot. Dels moments difícils també de la ciutat. Ha sigut un any molt dur. Li he pegat amb l’ànima, m’ha eixit a l’esquadra i som de primera divisió”, va dir emocionat.

“Soc dels que pensa que sempre es pot millorar, tinc molt per millorar, quina cirereta a l’any això de marcar el gol de l’ascens i que tot el grup ho puga celebrar. És un èxit de tots, no d’una persona. Dels que juguen més, dels que juguen menys, és de tots. Fins i tot quan hem anat perdent, és molt difícil fer-ho en el món del futbol i ho hem aconseguit”, va reconéixer abans de sumar-se de nou a la festa amb els seus companys i aficionats.

Record a la dana

Per la seua banda, el tècnic llevantinista, Julián Calero, va sentir que el triomf era similar al “final d’una pel·lícula americana”. El tècnic de Parla, que va reconéixer la seua anterior etapa al capdavant de l’equip burgalés, al qual va conduir a la categoria de plata fa quatre anys juntament amb el seu actual jugador Unai Elgezabal, va reconéixer que va haver d’afrontar el repte de fer-se càrrec de l’equip granota, a on, va dir, s’“hipotecava fins a les celles, però amb un bagatge i uns anys tenia molt clar el camí i com aconseguir-ho”. Calero va dedicar la tornada a Primera Divisió als damnificat per la dana, “perquè també tinguen una cosa alegre a la qual agarrar-se” i va reconéixer sentir-se en un “núvol de felicitat” per haver d’afrontar molts contratemps al llarg de la temporada, en forma de lesions o fins i tot d’estretors pressupostàries que van obligar a prescindir de professionals, però va trobar la “unitat” per a aconseguir l’objectiu.

Malgrat que va tindre dubtes al llarg del partit sobre substituir Álvarez, es va agarrar al record que també va viure en el Burgos amb el veterà Saúl Berjón, que també li va donar un ascens amb el seu gol quan havia valorat canviar-lo. “Anem a passar-ho en gran, a fer un viatge fantàstic. Hem passat anys molt dolents amb el no ascens i amb la dana, així que ens esperen per a celebrar”, va demanar als seguidors que estaven a València.