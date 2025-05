Col·legis, ajuntaments i centres socials en altura i lluny de llits

La Conselleria d’Educació haurà de derrocar dos col·legis danyats per la riuada pels enormes danys estructurals. Encara que el centre d’Algemesí va estar afectat pel desbordament del riu Magre i el d’Alginet pel pas d’un tornado, els dos consistoris han decidit reubicar els col·legis en altres zones dels seus termes municipals amb la finalitat d’evitar danys en futurs episodis meteorològics adversos. Per al CEIP Blasco Ibáñez d’Alginet, el consistori i la Conselleria projecten la nova dotació escolar allunyada del barranc. Estarà situat en uns terrenys municipals situats en el centre del municipi, una zona més elevada. L’alcaldessa de la localitat, Elia Ferrer, explica que “quan plou, l’aigua no sol entrar en els col·legis, però hem pres esta decisió per a previndre i protegir l’alumnat davant de possibles futures catàstrofes”. El CEIP Carme Miquel d’Algemesí, per la seua banda, també es traslladarà a una altra zona del barri del Raval, més allunyada del riu Magre. La Conselleria d’Educació ha planificat, al seu torn, la construcció en altura, per la qual cosa estarà a una cota d’1,25 metres. En este sentit, l’Ajuntament d’Algemesí també ha decidit redissenyar els edificis municipals durant el procés de reconstrucció que s’està duent a terme. Els tècnics, segons l’alcalde, José Javier Sanchis, treballen en “perspectiva antiinundació”. Dependències municipals com l’ajuntament, la caserna de la Policia Local, el centre polivalent o servicis socials s’elevaran o es traslladaran a plantes més elevades. Un altre dels edificis que probablement serà traslladat durant el procés de reconstrucció és l’ajuntament de Guadassuar. El consistori decidix traslladar este edifici després de detectar problemes en la fonamentació per les filtracions d’aigua durant el 29 d’octubre. “Estem valorant si reformar-lo o reubicar-lo, ja que els costos serien similars”, afirma l’alcalde de la localitat, Vicent Estruch, que explica que “tenim espai i els tècnics ens han dit que es poden aplicar els diners atorgats pel Govern per a escometre este canvi”.