Dimitixen dos regidors més del PP de Paterna després de l’eixida del número dos en abril

Dos regidors més deixen el grup municipal popular de Paterna després de l’eixida del número dos de la llista fa a penes dos mesos. Segons assenyala el partit en un comunicat, l’eixida dels regidors de l’oposició Julio Casillas (número 4 de la llista) i Jesús Gómez (número 6) ve motivada per “raons personals i professionals”. Amb tot, el PP matisa que “els dos mantindran la seua vinculació amb el Partit Popular i continuaran col·laborant de manera activa en l’àmbit intern del partit”.

Sobre esta qüestió, la portaveu del grup, Sara Palma, ha agraït el treball exercit pels dos regidors i ha destacat el “compromís que han demostrat amb Paterna des de l’inici de la legislatura”. Al seu torn, Palma ha assenyalat que el grup municipal “continua la seua reconfiguració, amb el compromís de reforçar la nostra labor d’oposició i continuar treballant pels nostres veïns”.

Des del PP de Paterna, diuen, es valora l’“estabilitat i cohesió” del projecte que lidera Sara Palma, un equip “fort, renovat i preparat per a continuar defenent amb fermesa els interessos de tots els paterners des de la responsabilitat i el compromís”.

Així mateix, assenyalen que tant Casillas com Gómez estaven com a “regidors no alliberats (és a dir, ells tenen els seus treballs), el municipi de Paterna és molt gran i no és fàcil compatibilitzar-ho”. Amb tot, assenyalen que “seguixen afiliats al partit i col·laboraran igualment malgrat no continuar de regidors”.

Un salt després de renunciar set persones a entrar en la corporació

Estes eixides de Casillas i Gómez es produïxen només dos mesos després que el número dos de la llista, Manuel Barreiro, renunciara també a la seua acta. Després de la seua eixida, va entrar a l’equip de regidors amb representació en el ple (sis en total) el número 14 de la llista popular, Ismael Montserrat, després de declinar set persones estar en la corporació.

Este salt en la llista va ser justificat pel grup popular. “Ha sigut una renúncia de mutu acord perquè el partit buscava ara un perfil com el d’Ismael. La llista es va fer amb la idea de governar, però, estant en l’oposició, és important tindre una persona com Ismael, que és jubilat i està en la directiva de la llar del barri de Campament, amb més de 2.000 socis”, explica Sabater.

Cal recordar que la Junta Directiva Autonòmica del PPCV va aprovar, el gener de 2024, cinc gestores en grans municipis valencians de més de 20.000 habitants, entre els quals hi ha Paterna. Així, Sara Palma lidera la de Paterna en un gest del partit per reforçar les portaveus municipals, en este cas Palma. I és que la portaveu va ser candidata a l’alcaldia en les passades eleccions en un procés que no va estar exempt de polèmica. Palma no era afiliada al PP i a penes tenia vincles amb l’agrupació local, però les dificultats de trobar un aspirant que convencera la direcció va fer que Mazón s’inclinara finalment per ella, tal com ja va contar este diari en el seu moment.