Enguera impulsa una nova edició dels bons al comerç

Un any més, l’Ajuntament d’Enguera, en col·laboració amb AFIC Enguera i l’Associació de Comerços d’Enguera, ha llançat una nova edició dels bons comerç d’Enguera, una iniciativa consolidada que suposa un impuls econòmic necessari per al comerç local.

Des del dijous 22 de maig, les persones empadronades a Enguera podran beneficiar-se d’esta campanya que, en anteriors edicions, ha tingut un èxit notable gràcies a l’alta participació dels veïns i veïnes del municipi.

Com en anys anteriors, els bons estaran disponibles en dos modalitats:

bo de 20 euros, amb un cost de 10 euros

bo de 50 euros, amb un cost de 25 euros

Estos bons, que podran canviar-se en els establiments locals adherits, duplicaran el valor de la compra i fomentaran, així, el consum de proximitat.

Des de l’Associació de Comerços d’Enguera s’agraïxen profundament iniciatives com esta, així com la implicació de tota la ciutadania, que cada any convertix esta campanya en un èxit col·lectiu.

Així mateix, l’Ajuntament d’Enguera vol agrair la col·laboració i el finançament de la Diputació de València i de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat Valenciana, el suport de les quals permet continuar desenrotllant campanyes que enfortixen el teixit comercial del municipi.