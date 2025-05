La Fúmiga, Auxili, Botifarra, Naina i Saurí en l’Escola Emergents a Montcada

Arriba a Montcada l’Escola Emergents per als músics més jóvens. Del 30 de juny al 4 de juliol i del 7 al 10 de juliol, de 8 h a 14 h, els alumnes treballaran amb l’equip docent de l’escola tota classe d’estils, diferents formacions i composicions que els donaran una visió molt més àmplia de l’espectre musical i que els ajudarà a trobar el seu lloc en la música.

Un equip docent i de monitors de gran qualitat amb professionals d’un bagatge i pedagogia contrastada i experiència en formacions d’alt nivell com Auxili, Malifeta, Pep de la Tona o exmembres de ZOO, La Gossa Sorda, Obrint Pas i més grups valencians. L’Escola culminarà amb un concert final el 9 de juliol, amb entrada gratuïta, en què els alumnes interpretaran amb la Gran Banda Emergents les composicions que han anat treballant durant el curs, un repertori potent en el qual sonaran algunes peces dels grups del moment de l’escena valenciana per a construir una gran festa final amb membres d’agrupacions valencianes consolidades com La Fúmiga; Auxili; Pep Gimeno, Botifarra; Naina i Saurí.

Segons ha destacat Anna Gascó, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Montcada, “per primera vegada impulsem este curs d’estiu de formació musical en la nostra ciutat amb artistes de primer nivell del panorama musical valencià. Una oportunitat excepcional per als jóvens estudiants de música i per als músics que els permetrà gaudir de la cultura i de la música i continuar formant-se en els estudis musicals de manera diferent”.

Molt més que un curs d’estiu

En Emergents treballaran en diferents nivells, tot això amb peces i composicions musicals arreglades per a l’ocasió. L’alumnat complementarà la seua formació amb tallers, masterclass, jam sessions i interpretacions en directe davant de públic.

Emergents tracta de ser una experiència integral en la qual la gent jove puga gaudir i provar tots els aspectes possibles de la música. Un aprenentatge eclèctic i multidisciplinari que els ajude a decidir el seu paper en la música. Sempre des d’una visió col·lectiva i cooperativa, l’escola pretén donar les ferramentes que els ajuden a trobar i construir el seu discurs propi experimentant amb l’instrument i descobrint registres inexplorats. Una comunió entre música i intèrpret, en què l’alumnat aprendrà, gaudirà i es divertirà a parts iguals.

Preu del curs: 250 euros inscripció general i 210 euros per a estudiants del Conservatori Professional Ciutat de Montcada i per a membres de la Unió Musical de Montcada i del Centre Artístic Musical de Montcada.

Ja estan obertes les inscripcions per a l’escola de música Emergents 2025 en www.escolaemergents.com