L’Ajuntament de València es queda amb l’edifici dels pisos de 67.000 euros

L’Ajuntament de València es quedarà amb l’edifici de 134 vivendes a la Torre que un inversor volia comprar per 67.000 euros el pis. L’alcaldessa de València, María José Catalá, acaba d’anunciar que l’Ajuntament exercirà el dret d’adquisició preferent de la finca per 9 milions i se subrogarà en els contractes de lloguer social vigent.

La societat d’inversió Ktesios va firmar un contracte d’arres per a comprar els 134 pisos per 67.000 euros cada un per a explotar-los en forma de lloguer. Ktesios Real Estate Socimi (societat immobiliària cotitzada en borsa) acaba de firmar el contracte d’arres per a la compra de l’edifici, que està compost per pisos de protecció oficial (VPO) i que s’ha venut per 9 milions d’euros. La companyia va entregar 900.000 euros en concepte d’arres, segons va informar la firma al BME Growth (mercat borsari orientat a pimes).

Molt per davall del valor de mercat

L’edifici compta amb les 134 vivendes, 76 places de garatge i 60 trasters. L’Administració té dret de tanteig al tractar-se de vivendes de protecció oficial. L’operació de la socimi estava subjecta a l’autorització de la junta d’accionistes. El preu de compra de cada pis està molt per davall del cost de mercat. A València capital és molt complicat comprar una vivenda per menys de 200.000 euros i el cost de lloguer de pisos similars en el mercat lliure supera els 1.000 euros (encara que, en el cas de la VPO, el preu màxim està taxat). Ktesios va informar el mercat borsari el 28 d’abril, però finalment no podrà exercir la compra.