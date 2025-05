L’esquerra sobreviu al seu propi carrusel

Amb cada derrota electoral, especialment si comporta la pèrdua del govern, l’esquerra sol comprar bitllets per a un viatge pels intestins de les seues respectives estructures, una muntanya russa en què hi ha des de caiguda de referents fins a canvis d’aliances. La del 28 de maig de 2023 no va ser una excepció, com mostren els dos anys de carrusel viscuts per PSPV, Compromís i altres formacions progressistes, del qual semblen haver eixit dempeus després de no poques sacsejades i girs en forma de congressos, primàries, comiats i ruptures amb la crítica a la gestió del Consell (especialment després de la dana) i Madrid com a agafador de subjecció davant dels vaivens.

La capital d’Espanya és el quilòmetre zero vial i el nucli d’irradiació sobre tota la política en l’Estat, i si paradoxalment el debat estatal va acabar “distorsionant”, com molts des de l’anterior executiu autonòmic recorden (i lamenten), el resultat electoral del 28M, este també ha tingut la seua influència en el tràngol que han viscut les forces de l’extint Botànic en este temps. A vegades com a element desestabilitzador, però també com a taula de salvació i altaveu.

L’exemple més clar és el PSPV. A penes uns dies després que el llavors president Ximo Puig escenificara el traspàs de poders al Palau a Carlos Mazón, les urnes permetien a Pedro Sánchez revalidar el Govern d’Espanya. Eixe esquema es va extrapolar mesos després a l’organigrama del partit, amb l’excap del Consell acomiadant-se del lideratge de la federació malgrat la seua primera intenció de continuar (havia crescut en vots i escons respecte a 2019) i l’arribada posterior de Diana Morant, ministra de Ciència, per mitjà de dos congressos, i no sense resistències internes ni lluites caïnites (com la vista en la província de València).

Ximo Puig, després d’anunciar que deixava la secretaria general del PSPV / Levante-EMV

Esta vinculació del projecte de l’exalcaldessa de Gandia amb el del Govern central —i directament amb Sánchez— ha sigut una arma de doble tall: ha permés a la dirigent socialista presumir en primera persona dels èxits de l’executiu estatal i el seu xoc directe amb el Consell, però també ser referida per alguns dels escàndols que l’afecten —per exemple, el cas Koldo i la vinculació amb José Luis Ábalos, valencià per a més inri—. No obstant això, el major problema és d’agenda, no tant pels incompliments (o no) de l’“agenda valenciana”, sinó per la seua presència, amb la complicació de compatibilitzar un càrrec de responsabilitat institucional estatal amb un lideratge autonòmic.

L’absència de Morant ha reforçat, però, un altre nom dins de l’estructura del Govern: Pilar Bernabé. La delegada de l’executiu central a la Comunitat Valenciana ha tingut un creixement destacat durant la legislatura com a antítesi enfront de Mazón, una cosa que s’ha multiplicat després de la dana. El seu ascens meteòric no només l’ha portada a ser la secretària d’Igualtat del PSOE —quart lloc en l’escalafó de Ferraz— sinó que també li suposarà, excepte canvi sobtat, disputar l’alcaldia de València.

No són poques les veus que insistixen en la comparació entre les dos com a manera de debilitar la candidatable a la Generalitat, però, més enllà d’estes, els socialistes consideren que Bernabé pot convertir-se en el millor complement per a Morant en el seu objectiu de reconquerir el Palau. El Cap i Casal suposa el 16 % del cens autonòmic, un lloc a on Compromís li ha guanyat la torrada als socialistes en els últims tres comicis locals i el PP ha evidenciat la seua força. El desembarcament de Bernabé podria donar un impuls a Morant similar al que li va donar María José Catalá a Mazón el 28M.

Pilar Bernabé, en el centre, al costat de Sandra Gómez i Diana Morant en el congrés del PSPV de València / L-EMV

Això sí, dins de les possibilitats de les dos dirigents socialistes hi ha la pròpia supervivència de Pedro Sánchez. Un canvi en l’executiu central davant d’un hipotètic avançament electoral (que no sembla pròxim) i una victòria de la dreta deixaria les dos sense càrrec institucional. S’espera, al seu torn, que l’inici de la comissió d’investigació sobre la dana en el Congrés permeta a Morant guanyar espai propi exercint de portaveu oficiosa (ja que no és diputada) com es va vore en l’últim ple.

Dubtes sobre aliances

En esta relació entre Madrid i la dana també ha vist sacsejat el seu funcionament en estos dos anys Compromís. Immediatament després de la derrota de maig de 2023, Compromís es va aliar amb Sumar, en auge, i EU per a les eleccions generals de mes i mig després. Eixa entesa, que va aconseguir en la circumscripció de València els millors resultats d’Espanya, està hui en hores baixes. La relació dins del grup parlamentari és bona, però si en el seu moment àlgid ja hi havia reticències en la coalició a integrar-se, ara està totalment descartada.

De fet, les notícies amb aroma madrileny li han provocat més d’un mal de cap a Compromís, com va ocórrer amb l’abrupta eixida d’Íñigo Errejón. En la formació no temen que el partit de Yolanda Díaz tire arrels a la Comunitat Valenciana (va triar fa mes i mig els seus dos coordinadors autonòmics) i és molt poc probable que impulse una candidatura pròpia per a les Corts, a on Compromís posa tota la carn a la graella.

Mónica Oltra en l’acte d’Iniciativa al qual va acudir l’11 de maig passat, el primer al qual acudix després d’arxivar-se la causa conta ella / EFE/Ana Escobar

Ací, en el parlament valencià, ha recuperat força Joan Baldoví. El candidat en les últimes eleccions autonòmiques va perdre suport respecte a 2019 quan l’aspirant va ser Mònica Oltra i durant els primers compassos de la legislatura es van generar dubtes com a principal referència del projecte. No obstant això, la fiscalització a Mazón per la dana li ha retornat focus, no només en la cambra autonòmica, sinó també en intervencions en televisions estatals, en les quals va guanyar rellevància en la seua etapa en el Congrés.

L’única persona que podria posar en dubte que Baldoví repetira com a cartell electoral és Oltra. És la gran incògnita que planeja sobre la formació. El seu procés judicial continua obert igual que obertes té les portes per al retorn, tal com reiteren des de Compromís. L’exvicepresidenta va reaparéixer fa un any en un acte d’Iniciativa, el seu partit, el menor dins de la coalició i des d’on més desitgen el seu retorn, com va evidenciar Aitana Mas, el seu relleu en el Consell quan va dimitir fa ja tres anys.

La figura d’Oltra comportaria, a més, un canvi dins dels equilibris interns de Compromís. La coalició està en ple procés de reestructuració interna per a convertir-se en una federació en un moment en el qual Més (l’antic Bloc) s’ha quedat amb els principals càrrecs de representació amb els càrrecs de portaveu en les Corts, el Congrés, el Senat, l’Ajuntament de València i l’únic eurodiputat. Eixe bombolleig intern ha tingut algun episodi de tensió, amb fractura i dimissions en Iniciativa i un congrés a tres bandes en Més, però que ha acabat contenint-se davant de la crisi en el Consell.

Els diputats de les cinc formacions que subscriuen el recurs al Constitucional contra el decret de l’horta del Consell de Mazón / Levante-EMV

El dubte és si la pulsió interna entre les diferents ànimes brollarà abans d’una futurible cita amb les urnes. Un dels motius pot ser les aliances electorals. Amb EU la sintonia és millor que amb Podem, amb qui les relacions s’han canalitzat. Hi ha hagut imatges d’unitat a les portes del Congrés com el recurs a la llei de l’horta o a la llei educativa del Consell. Però que això acabe en entesa electoral és un altre cantar que no és tan senzill.

De moment, els morats (amb María Teresa Pérez com a referència a la Comunitat Valenciana i Irene Montero com a candidata a unes hipotètiques generals) han emprés un altre camí; han recuperat empenta amb un discurs dur contra el Govern central i desmarcant-se de Sumar, però sense referències directes a Compromís, a diferència del que va ocórrer en la campanya electoral de fa dos anys, després de la qual Podem i EU conjuntament no van arribar al 5 % dels vots i van quedar fora de les Corts.

Mitja legislatura després, eixa circumstància parpelleja com a avís de futur (amb Esquerra Unida, coneixedora del desert de l’extraparlamentarisme, pressionant per a aconseguir eixa unitat), encara que amb el trauma superat i el carrusel girant. Que la dana, la gestió de Mazón i el pacte PP i Vox s’haja situat com a eix ha permés que l’esquerra torne a posar-se dempeus i que les crítiques i discussions no siguen entre els seus representants.