El tancament de la subestació de Patraix seguix en l’aire 18 anys després de l’explosió

El desmantellament de la subestació elèctrica de Patraix seguix en l’aire 18 anys després de l’explosió que va commocionar els veïns, les vivendes dels quals se situen a només set metres de la planta. El 15 de maig de 2007, una ona expansiva va trencar els cristalls de diverses cases limítrofes. No va haver-hi víctimes mortals, però l’incident va motivar nombroses mobilitzacions contra la subestació i el TSJ de la Comunitat Valenciana va arribar a anul·lar la llicència, que no va considerar insalubre però sí almenys “perillosa” pel risc d’incendi.

A partir de llavors va començar a instal·lar-se la idea del trasllat, de portar la infraestructura de Patraix a una altra zona no residencial per a evitar tragèdies davant de possibles incidents com el de 2007. La reclamació veïnal —una de les lluites més antigues de València— està avalada per diferents administracions, però el pas no acaba d’arribar mai.

Cada 15 de maig, els veïns fan soroll amb les seues casseroles per a manifestar el descontentament pel que consideren un compromís incomplit de manera sistemàtica, una cosa que, segons diuen, posa en risc la seua salut i la seua seguretat. “Per això continuarem exigint el desmantellament de la subestació elèctrica de Patraix fins a aconseguir-ho”, insistixen davant de l’aparent bloqueig de la situació.

La polèmica subestació de Patraix continua oberta i funcionant entre vivendes / Miguel Ángel Montesinos

La veritat és que alguna cosa s’ha estat movent en els últims mesos, però no necessàriament a favor seu. Tal com va publicar Levante-EMV dimarts passat, Red Eléctrica va començar a tramitar, el febrer de 2024, la construcció de la subestació de nova via 220 kV, que anirà situada als peus del Túria en un terreny situat entre les cotxeres de l’EMT i el cementeri general. No obstant això, la dana va motivar que la companyia reformulara el seu projecte inicial i finalment es dissenyarà amb un metre i mig d’elevació sobre la plataforma original per a evitar inundacions, lluny del soterrament que demanen els veïns de Sant Isidre.

Després d’esta modificació, es reprendrà un llarg procés de tramitacions al final de les quals s’executarà l’obra amb un termini estimat de 18 mesos. Red Eléctrica escometrà esta inversió, entre altres coses, perquè està obligada per la Planificació 2021-2026 del Ministeri de Transició Ecològica.

Però si el pla vinculant del Govern central arreplega la planta de nova via, per què no preveu el desmantellament de l’antiga subestació de Patraix? En primer lloc, perquè no és obligatori incloure el tancament d’una per a escometre la construcció d’una altra. En segon lloc, perquè el tancament de Patraix no està garantit i el trasllat no és tal.

Encara que la competència de les dos estacions és de l’Administració autonòmica —les infraestructures per a la xarxa de transport de 220 kV estan transferides—, fonts del Ministeri aclarixen que València no podrà prescindir del servici actual de Patraix fins que la planta de Sant Isidre no entre en funcionament, i després serà necessari avaluar el rendiment d’esta última per a determinar si pot fer front a la creixent demanda d’energia.

És a dir, no és clar encara si la xarxa de transport d’electricitat a València pot permetre’s tancar una subestació de suport. Els veïns de Patraix hauran d’esperar un parell d’anys com a mínim per a conéixer la resposta.