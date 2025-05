El Consell impulsa la reforma de la renda d’inclusió d’Oltra

La nova renda valenciana d’inclusió comença el seu compte arrere. El Ple del Consell ha aprovat, este dimarts, l’avantprojecte de llei que regirà una prestació social impulsada per l’anterior executiu autonòmic i, en concret, per Mònica Oltra, en 2017 i que ara haurà de passar pels òrgans consultius habituals (Advocacia i Consell Jurídic) per a posteriorment aprovar-se en forma de projecte de llei i després votar-se en les Corts.

Així ho ha anunciat la vicepresidenta i titular de Servicis Socials, Susana Camarero, que, malgrat destacar que esta mesura ha sigut una “ferramenta important per a lluitar contra la pobresa i l’exclusió social”, ha assenyalat la necessitat de revisar-la i “corregir les deficiències del model anterior” per a oferir “una resposta més efectiva i adaptada a les necessitats de la ciutadania”.

Segons ha explicat Camarero, un dels eixos d’esta actualització és la simplificació normativa i d’accés a la prestació, que facilitarà que més persones puguen beneficiar-se’n. En este sentit, s’amplia el perfil de beneficiaris per a incloure jóvens, majors de 65 anys i persones que compatibilitzen la renda valenciana d’inclusió amb altres subsidis.

Una de les actualitzacions més destacades és la compatibilitat d’esta prestació amb els rendiments de treball. Esta mesura busca eliminar barreres i fomentar activament la inserció laboral, de manera que es permeta que les persones beneficiàries puguen complementar els seus ingressos de la renda valenciana d’inclusió amb una ocupació. De fet, Camarero ha insistit en este punt assegurant que així s’incentiva l’ocupació.

Possible sanció

És més, rebutjar una ocupació pot tindre conseqüències en forma de sanció. Este és un nou apartat dins de la llei i inclou infraccions lleus que preveuen tres circumstàncies, tal com va avançar Levante-EMV: no reclamar una altra prestació o complement a la qual es tinga dret; no inscriure’s o mantindre la inscripció com a demandant d’ocupació; i rebutjar una oferta de col·locació adequada. Les infraccions lleus se sancionaran amb la suspensió de fins a tres mesos del pagament de la prestació de l’RVI.

“Es consideraran infraccions lleus de les persones destinatàries de renda valenciana d’inclusió les següents: a) No reclamar durant tot el període de duració de la prestació tot dret, prestació o complement de contingut econòmic que li poguera correspondre a qualsevol dels membres de la unitat de convivència, per qualsevol títol, i exercir les accions corresponents per a fer-lo efectiu; b) No inscriure’s o no mantindre la inscripció com a demandant d’ocupació, quan s’estiga obligat en virtut del PAI, a proposta dels servicis socials de les entitats locals corresponents; c) Rebutjar una oferta de col·locació adequada (…), definides en la Llei 3/2023, de 28 de febrer, d’ocupació”, explicava l’avantprojecte de llei en la seua exposició pública.

Complement per a la infància

Una altra novetat rellevant és la creació del complement per a la infància, destinat a aquelles famílies amb fills que es troben en situació de pobresa. Este complement podrà arribar fins als 180 euros al mes per família, la qual cosa representa un suport econòmic vital per a les llars amb menors. Addicionalment, es crea el complement d’emergències, que suposarà un augment del 15 % de la prestació en aquelles circumstàncies d’emergències oficialment declarades.

La nova llei, a més, incorpora la possibilitat d’efectuar el pagament de l’RVI a través de mitjans prepagament amb l’objectiu de reduir la bretxa financera i facilitar l’accés a la inclusió a persones que tenen dificultats per a operar amb el sistema bancari tradicional.