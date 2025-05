La flota de vehicles es reduïx un 12 % en la comarca després de les inundacions

Les inundacions del 29 d’octubre passat van comportar nombrosos danys en el parc mòbil. Es calcula que la dana va perjudicar prop de 100.000 vehicles en tota la província de València. La flota de vehicles també va resultar greument danyada en les localitats de la Ribera afectades per la riuada. Durant les primeres setmanes, els propietaris de cotxes, motocicletes, furgonetes o camions van intentar reparar estos vehicles, que, en molts casos, són l’únic mitjà amb el qual poder desplaçar-se.

La flota de vehicles va descendir un 12 % a la Ribera en 2024, segons l’últim balanç realitzat per la Direcció General de Trànsit. Un total de 8.853 vehicles van ser donats de baixa l’any passat, coincidint amb les inundacions. En este sentit, la comarca va registrar 238.842 vehicles en 2024 enfront dels 250.431 de 2023. Durant els últims anys, i després de la pandèmia, el sector de l’automòbil havia aconseguit recuperar-se en la comarca. El 2023 havia sigut considerat com l’inici de la recuperació, després d’incrementar-se un 14 % el nombre de matriculacions. No obstant això, la tràgica dana de l’any passat ha tornat a colpejar esta indústria.

Els turismes han registrat el major nombre de baixes a la Ribera, al passar de 166.362 en 2023 a 157.509 l’any passat. El Consorci de Compensació d’Assegurances ha rebut, durant estos prop de set mesos, un total de 21.431 sol·licituds relacionades amb els vehicles afectats de quasi una trentena de municipis. Cal destacar que molts d’estos turismes ja han sigut reposats, per la qual cosa la disminució de vehicles censats és menor a esta xifra.

La flota d’Algemesí, epicentre de la catàstrofe a la Ribera, va ser la més danyada, ja que l’aigua i el llot van afectar la pràctica totalitat del municipi. En este cas, el Consorci va rebre un total de 12.154 peticions. No obstant això, molts d’estos vehicles van ser reposats durant els primers mesos de la catàstrofe. Segons la DGT, esta localitat disposa de 4.447 vehicles menys que en 2023 (9.389 en 2024 enfront dels 13.836).

El major descens a Algemesí s’observa en els vehicles de menys de 25 anys, ja que, en 2023, se’n van registrar 12.633, mentres que l’any passat n’eren 8.422. No obstant això, la xifra de vehicles censats amb un temps d’entre quatre i huit anys és molt similar els dos anys, ja que probablement els propietaris dels turismes danyats han optat per cotxes de segona mà. En este sentit, les dades són molt similars, ja que en 2023 hi havia 5.698 amb menys d’una dècada de vida, mentres que en 2024 n’eren 5.322.

Algemesí no ha sigut l’única localitat que ha vist com la seua flota de vehicles ha descendit notablement. El nombre de vehicles va baixar un 16,8 % a l’Alcúdia, al passar de 9.740 en 2023 a 8.107 en 2024.

La flota de Guadassuar també va decréixer un 14,4 % l’any de la dana, ja que, mentres que, en 2023, hi havia 4.943 cotxes censats, en 2024 n’eren 4.231.

Motocicletes i ciclomotors

Els cotxes no van ser els únics vehicles afectats per la riuada. Les motocicletes i els ciclomotors també han patit un descens en la comarca l’últim any.

En el cas de les motocicletes, el nombre de vehicles ha passat de 25.881 a 25.626. No obstant això, la diferència ha sigut major en els ciclomotors, ja que la reducció se situa en el 10 %, ja que hi ha 1.916 vehicles menys (19.271 en 2023 enfront dels 17.355 en 2024).