Josep Franco guanya el Premi María la Jabalina

La història del fill del trinqueter de Sueca, un mestre de l’escultura contemporània exiliat a Cuba a causa de la Guerra Civil, és la primera guanyadora del Premi María la Jabalina, creat per la Delegació de Memòria Democràtica de la Diputació de València. Enric Moret: la memòria del marbre és el títol de l’obra de narrativa de no-ficció amb la qual aconseguix el premi l’escriptor valencià Josep Franco.

La memòria del marbre

Enric Moret va nàixer a Sueca en 1910 i mentres va viure en la seua localitat natal va ser conegut com el fill del trinqueter, l’home que s’encarregava del manteniment del trinquet, organitzava les partides i controlava les apostes. Enric va abandonar el poble, quan encara era molt jove, per a buscar-se la vida. Va tardar molts anys a poder tornar a causa de la Guerra, i en 1942 es va instal·lar definitivament a Cuba, després de vore’s obligat a l’exili per les seues idees revolucionàries.

La vida de Moret no només ha inspirat Josep Franco per eixe component històric i el context polític en el qual es va desenrotllar. L’escriptor de Sueca s’ha sentit atret també pel component artístic que envolta l’exili del protagonista, que es va convertir en un mestre de l’escultura contemporània. Les seues escultures “intencionalistes”, com ell mateix les qualificava, van viatjar des de l’antiga Unió Soviètica fins a Vietnam, passant per Txecoslovàquia, Polònia i Mongòlia. Encara en l’actualitat, moltes de les seues obres embellixen parcs d’Europa i Amèrica o formen part de la col·lecció de museus de tot el món.

La història d’Enric Moret, guanyadora del Premi María la Jabalina de la Diputació, és la d’un valencià orgullós de la seua terra, que recordava el seu poble amb enyorança i que mai va deixar de parlar “un valencià correctíssim, amb una sonoritat i una calidesa tropicals”. El protagonista de l’última novel·la de Franco va morir a l’Havana el gener de 1985.

La vicepresidenta Enguix, responsable de Memòria en la corporació provincial, destaca el bon nivell dels treballs presentats en la primera edició del premi, que serà entregat a la tardor a Franco. L’escriptor de Sueca, autor de L’enviat o Les potències de l’ànima entre moltes altres obres i adaptacions, ha aconseguit reconeixements com el Premi Octubre, el Ciutat d’Alzira, el Sor Isabel de Villena de l’Ajuntament de València, el d’Escriptors Valencians, el Far de Cullera i el Premi València 2023 que entrega el Magnànim, editorial de la Diputació, per la seua obra Si tenim vida i salut.

Natàlia Enguix insistix que la Diputació “mantindrà la seua implicació en polítiques de memòria, no només amb els recursos econòmics, que hem incrementat en estos dos anys que portem de legislatura, sinó amb el reforç de la part divulgativa que dirigim especialment a les noves generacions, que mereixen conéixer la nostra història de manera completa, perquè determinats episodis foscos no tornen a repetir-se”.