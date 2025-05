L’Ajuntament assumirà l’enderrocament de la nau incendiada a Torrent

L’Ajuntament de Torrent assumirà l’enderrocament de la nau de xapes de fusta del carrer Artesans en la qual es va originar un incendi este diumenge i l’estructura de la qual és susceptible de col·lapsar. Així ho han confirmat a Levante-EMV fonts municipals, que indiquen que serà una demolició subsidiària, cosa que significa que serà el propietari de la infraestructura el que haurà d’assumir, en última instància, el pagament de les factures corresponents tant a l’enderrocament del recinte com a la neteja del solar.

Estes mateixes fonts avancen que es tracta d’uns treballs costosos, l’import dels quals podria superar els 200.000 euros, al tractar-se de material contaminat d’amiant. De moment es desconeix la data exacta en la qual s’executaran els treballs, encara que subratllen que serà “com més prompte millor”. En este sentit, destaquen que ja s’ha encarregat la redacció del projecte d’enderrocament i, una vegada tinguen este document, es procedirà a la demolició, que, insistixen, tindrà lloc “tan prompte com es puga”.

Mesos de litigis

L’enderrocament d’esta nau suposa posar fi a diversos mesos de litigis entre el propietari, l’inquilí i el consistori, que estaven des de les setmanes posteriors a la dana tractant de pactar-ne la demolició a causa de l’estat de deterioració en el qual va quedar després que el barranc de Poio, situat a escassos metres, arrasara l’esquelet del recinte.

Nau afectada per l’incendi a Torrent / A. T.

Des de llavors, el risc que col·lapsara era una de les principals preocupacions de l’Ajuntament, per la qual cosa van tractar d’acordar una solució amb el propietari, a qui reclamaven que es fera responsable de l’enderrocament. Davant de la seua inacció, el Govern d’Amparo Folgado va emetre finalment un burofax amb una orde d’enderrocament que va ser notificada a l’amo de la propietat fa una setmana.

Una orde que venç dijous que ve, data en la qual es complixen els deu dies que es van donar de termini, segons informen fonts municipals. Estes mateixes fonts indiquen que ara, a causa de les circumstàncies i l’estat en el qual ha quedat la nau després de l’incendi, l’Ajuntament ha decidit fer-se càrrec de l’enderrocament i, una vegada finalitzat, passar la minuta al propietari.

El risc de col·lapse condiciona els treballs

Precisament el perill al fet que l’estructura col·lapsara ha condicionat —i complicat— les tasques d’extinció del foc. “El perill imminent és la possibilitat de solsida de l’estructura”, informava el sergent de Torrent del Consorci Provincial de Bombers, Francisco Codina, que destacava que de moment es desconeixen les causes que van originar l’incendi i si este va ser intencionat o no. Qüestionava, això sí, que poguera tractar-se per l’explosió d’un camió que va ser arrossegat per l’aigua i que romania incrustat en l’interior de les instal·lacions des de la dana, tal com van assenyalar diversos testimonis a este diari.

Sense descartar esta hipòtesi, el sergent apuntava a la possibilitat que haguera sigut originat per un dels indigents que des de fa mesos pernocten en l’interior de la nau, concretament en la zona d’oficines. De fet, en el moment de l’incident es trobava una persona a l’interior i hores després, en plena matinada, els bombers van aconseguir rescatar amb vida un home que romania dins de la nau al costat del seu gos. “La persona es trobava bé. Ha eixit pel seu propi peu quan li hem demanat que isquera i es troba bé”, assenyala Codina. Per a comprovar si hi havia més persones atrapades, diversos gossos del Seproa van rastrejar la zona durant el matí d’ahir, sense arribar a trobar més indigents.

La policia precinta la zona

Sobre les instal·lacions, detallava que s’utilitzaven per a emmagatzemar làmines de fusta, la qual cosa, sumat al mal estat de la infraestructura, dificulta els treballs d’extinció. “El problema que tenim amb este incendi és que estan totes les làmines apilades en forma de runar en l’interior. Està tot molt compactat i no es pot arribar amb l’aigua fins al punt que ens interessa pel risc de solsida, això és el que ens portarà més temps en les labors d’extinció”, admetia el cap dels bombers de Torrent.

Després d’unes primeres hores crítiques en les quals es va arribar a demanar als veïns que extremaren les precaucions a causa de la toxicitat del fum, l’evolució favorable de l’incendi va permetre la retirada de les primeres dotacions este dilluns al migdia, encara que es van mantindre desplegades diverses mànegues per a actuar sobre els punts calents per a evitar rebrots. A més, per a garantir la seguretat de l’entorn, la brigada d’obres de l’Ajuntament de Torrent s’ha encarregat de barrar el perímetre de la fàbrica afectada i evitar l’accés de persones fins que es procedisca a la solsida, que s’executarà “en els pròxims dies”, insistixen des del consistori.