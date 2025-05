El Museu de la Seda exposa en la Reial Fàbrica de Tapissos joies de la sederia valenciana

La Reial Fàbrica de Tapissos i el Museu de la Seda de València van inaugurar, este dilluns, l’exposició “La seda de València visita la Reial Fàbrica de Tapissos”. “La mostra permetrà gaudir d’unes magnífiques peces d’indumentària valenciana realitzades en seda i treballades amb diferents tècniques. Una d’estes és l’espolí, l’excel·lència de la sederia valenciana”, diuen des del museu valencià. A més, l’exposició albergarà els panells informatius de “La participació valenciana en la Ruta de la Seda. Història, paisatge i patrimoni”, que pretén “reflectir la importància que va adquirir el cultiu de la morera en el món rural valencià en el període comprés entre els segles XV i XX, així com l’extraordinari desenrotllament que va experimentar la producció de teixits de seda en la ciutat de València, culminant en el període d’esplendor que es va produir en el segle XVIII”, afigen.

L’acte va tindre lloc este dilluns en la Reial Fàbrica de Tapissos i va comptar amb la intervenció d’Alejandro Klecker de Elizalde, director general de la institució, i Gonzalo Orduña Julián, president del Col·legi de l’Art Major de la Seda.

Els indumentaristes que han col·laborat cedint peces de les seues col·leccions són Eugenia Puertes Indumentaristas, Carlos Salvador Indumentarista, Amparo Fabra, Siglo XVIII, Les Barraques, Marian Indumentaria, ROA Textil, Aguas de Marzo i altres col·leccions particulars.

“Totes les peces que componen esta exposició són autèntiques joies de la sederia valenciana, com, per exemple, una reproducció del segle XVIII, de la col·lecció privada de María García Valcanera, amb un dibuix en el qual es presenten delicades garlandes de flors entrellaçades amb volutes i fulles d’acant combinades amb altres elements al·legòrics de les arts, com ara partitures o instruments. Tot això, sobre un fons de ras color turquesa empolsat, el disseny del qual apareix brocat en dos tons, el beix per a les llums i el talp per a les ombres. Com a curiositat, este teixit ha sigut utilitzat, a més, per a la decoració del Palau dels Comtes de Cervelló de la ciutat de València”, expliquen des del centre valencià.

D’esquerra a dreta: Alejandro Klecker, Gonzalo Orduña, Eduardo Puertes, Teresa González i Alberto Catalá / Levante-EMV

En una altra peça, afigen, “destaca també un davantal antic de Les Barraques, en un vestit de domàs blau, de seda, i amb un brodat a mà naturalista amb un centre que presenta una canastreta el significat de la qual és el de l’abundància. Destaca també un brial (falda) que presenta un dibuix modernista de lliris entrellaçats amb fulles d’acant teixit en jacquard de seda natural, tela antiga, ordit crema, trama de color molsa i color oli”. “Sens dubte, asseguren, una exposició única” que, per primera vegada, vorà la llum a Madrid i que es podrà visitar des del 26 de maig fins al 20 de juliol.

Col·laboració entre institucions

Klecker de Elizalde va afirmar que esta exposició “no només és una mostra de la riquesa estètica i cultural de la indumentària tradicional valenciana, sinó també una expressió viva del conveni que firmem amb el Col·legi de l’Art Major de la Seda. Una col·laboració que va nàixer amb el propòsit ferm d’impulsar iniciatives conjuntes en els àmbits de la cultura i la investigació. Amb esta exposició, el Col·legi de l’Art Major de la Seda visita la nostra institució i establix un valuós diàleg amb la mostra que vam organitzar prèviament a València, “Reial Fàbrica de Tapissos: 300 anys d’història. Cinc artistes valencians en l’RFT”. Les dos exposicions es complementen i reforcen el compromís mutu de preservar, difondre i donar a conéixer el llegat tèxtil espanyol, bastint ponts entre dos institucions amb segles d’història i un profund respecte per l’art i la tradició”.

Per la seua banda, el president del Col·legi de l’Art Major de la Seda va voler destacar que “esta exposició té relació amb el conveni que es va firmar per part de les dos entitats i va facilitar que tinguérem el privilegi d’albergar, en el Museu de la Seda, l’exposició “Reial Fàbrica de Tapissos: 300 anys d’història. Cinc artistes valencians en la Reial Fàbrica de Tapissos”. Esta exposició va presentar cinc artistes (Mariano Salvador Maella, Manuel Benedito, Manuel Valdés, Elena del Rivero i Francisco José Amérigo), el treball dels quals en la Reial Fàbrica de Tapissos ha sigut poc conegut per al poble valencià i va gaudir de gran èxit. El mateix que esperem que tinga l’exposició que hui els presentem”.