“Respira l’estiu”, el cicle de meditacions guiades que promou Benitatxell com a proposta turística respectuosa amb l’entorn

Els mesos de juny, juliol i agost, el Poble Nou de Benitatxell es deté, agafa aire i assaborix el moment amb “Respira l’estiu”, el cicle de meditacions guiades gratuïtes que proposa la Regidoria de Turisme com a iniciativa turística respectuosa amb l’entorn.

Emmarcada en la marca “Turisme per a respirar. Medita-ho ací” llançada l’estiu passat, l’objectiu d’esta proposta és que tant el veïnat del poble com les persones visitants puguen conéixer diferents paratges del municipi d’una manera distinta, amb grups reduïts i un impacte mediambiental mínim. A més, es busca posicionar Benitatxell com una destinació que aposta per unir benestar humà, ecològic i local a través d’esta mena d’activitats i d’altres similars.

Les cites de “Respira l’estiu” / Levante-EMV

Així, les persones participants podran fer un viatge al propi interior i gaudir de paratges tan acollidors i únics del municipi com el Raconet, la cala del Moraig, el Morro Roabit, el parc de les Fonts o els pous de l’Abiar. El cicle s’iniciarà amb “Respira el Portalet” el divendres 27 de juny, a on el lloc de trobada serà la plaça de l’Església. Tots els tallers seran divendres a les 19.30 h i en estos hi haurà meditacions, postures de ioga senzilles, exercicis de consciència corporal, etc.

Continuaran el mes de juliol amb “Respira el Moraig” el dia 4 (lloc de trobada: pàrquing del Moraig) i amb “Respira el Roabit” el dia 18 (lloc de trobada: carrer Thomas Wilson, al costat del bar de les pistes de pàdel). El mes d’agost, els escenaris principals seran “Respira les Fonts” el dia 1 (lloc de trobada: parc de les Fonts) i “Respira l’Abiar” el dia 22 (lloc de trobada: pous de l’Abiar).

Les inscripcions es poden realitzar a través de la pàgina web següent: https://www.inscribirme.com/o/ajuntament-del-poble-nou-de-benitatxell. Les places són limitades. Per a més informació, es pot contactar amb Turisme Benitatxell en el correu turisme@elpoblenoudebenitatxell.com o el telèfon 96 649 33 46.

Un turisme diferent

“Respira l’estiu” és la continuïtat de “Turisme per a respirar. Medita-ho ací”, la marca turística del Poble Nou de Benitatxell que aposta per un turisme diferent, respectuós amb l’entorn, les tradicions i la forma de vida dels poblers i les pobleres. “Este recurs no només busca fomentar un turisme diferent, lluny de massificacions i en connexió amb la naturalesa, sinó que, a més, la meditació va unida a un component ètic que també és necessari introduir en el turisme actual. Es busca no només el benestar personal, sinó també el del lloc que es visita, protegint el patrimoni cultural i natural de la destinació i respectant la forma de vida pròpia de la població local, tenint en consideració la seua llengua, tradicions, costums o forma de vida tranquil·la”, ha explicat el regidor de Turisme, Víctor Bisquert.