Una trentena de sindicalistes ocupen la patronal i demanen la dimissió de Mazón

Una trentena de sindicalistes ocupen, este matí, la seu de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV) en la plaça Comte de Carlet en vespres de la vaga general que han convocat algunes centrals sindicals per a este dijous. Han demanat la dimissió del president de la Generalitat, Carlos Mazón. Segons informen des de la CEV, els manifestants van desallotjar l’immoble en pocs minuts i després de la presència dels agents de la Policia Nacional que van acudir a este immoble.

Més de 200 entitats cíviques, socials i sindicals, juntament amb les associacions de víctimes de les inundacions, els comités locals d’emergència i reconstrucció (CLER) i l’Acord Social Valencià, es mobilitzaran el pròxim 29 de maig en la sèptima manifestació convocada per a reclamar la dimissió del president de la Generalitat per la gestió de la dana, que ha causat la mort de 228 persones. “El calendari del cas dana s’allarga amb desenes de testimonis pendents i agreuja el llast de Carlos Mazón per al PP de Feijóo”, asseguren estes mateixes fonts.

En esta ocasió, la manifestació, segons els organitzadors, “serà un tribut a les persones que van perdre la vida en el seu lloc de treball o in itinere i pretén visibilitzar la situació de risc que van patir les persones treballadores”, informen les entitats en un comunicat.