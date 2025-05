València Basket jugarà contra Joventut o Gran Canària en quarts

Dos dels quatre encreuaments de quarts de final del play-off de la Lliga Endesa ja estan definits després de la disputa de l’última jornada, amb els duels entre el Reial Madrid (1r) i el Baskonia (8é), d’una banda, i el de l’Unicaja (4t) contra el Barcelona (5é), d’una altra. Això sí, encara que res serà segur per al València Basket fins divendres a la nit, els taronja ja saben que el seu primer rival serà el Joventut o el Dreamland Gran Canària. I un encreuament que no només dependrà de si aconseguixen acabar segons o tercers, ja que els seus possibles rivals també lluiten encara per la sexta posició, de la qual eixirà l’encreuament amb el tercer classificat al final de la lliga regular.

En una jornada amb horari unificat (divendres a les 21:00 h) en els quatre partits en els quals hi ha equips amb alguna cosa en joc pel play-off, el València Basket serà segon si aconseguix guanyar al Río Breogán en la Fonteta i si La Laguna Tenerife perd davant d’un Manresa que no es juga res.