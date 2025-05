Venen per un milió d’euros els baixos d’un edifici “municipal” del Cabanyal per a apartaments turístics

A l’Ajuntament de València li ixen els apartaments turístics en els seus propis edificis. En Vidal Canelles, 23, un dels edificis pendents de rehabilitació que ocupa tres portals i a on quasi la mitat (11 de 33) de les vivendes són propietat municipal, un conegut portal immobiliari té a la venda, per 1,1 milions d’euros, el projecte, suposadament amb llicència d’obra, per a la construcció de huit apartaments turístics en les plantes baixes. L’anunci inclou plànols de les vivendes turístiques i alçats.

Les plantes baixes que es venen sumen 470 metres quadrats, amb la qual cosa el preu per metre supera els 2.400 euros. L’anunci qualifica l’operació d’“oportunitat única en el Cabanyal”, a pesar que l’edifici es troba, en la major part, per a rehabilitar i protegit amb lones per a evitar despreniments. L’anunci continua explicant que es tracta de “huit apartaments turístics, tres dobles, que donen a dos carrers per als vianants, cantoners”. L’entorn en el qual es troba este edifici forma part de la reurbanització i renaturalització de l’estació del Cabanyal i els carrers adjacents, que s’han convertit en zona de vianants i generat una plataforma única.

El projecte, impulsat per l’anterior govern, va generar una nova connexió del final de Blasco Ibáñez amb el Cabanyal a través d’un nou eix verd, que penetra en el barri i proporciona una connexió per als vianants més amable. En este entorn, a on també han sorgit alguns locals d’hostaleria en edificis renovats com l’espai gastronòmic Mercader, es venen ara estos baixos per a pisos turístics. Tot, malgrat la moratòria de la llicència aprovada per l’Ajuntament, mentres es tramita la nova regulació que posa el focus especialment a evitar que les plantes baixes es transformen en apartaments turístics en detriment del comerç local i de proximitat dels barris. Segons l’anunciant, el projecte té llicència de l’Ajuntament per a la construcció de huit apartaments turístics en l’“emblemàtic barri del Cabanyal”. Admet, això sí, com és visible, que l’edifici, les vivendes del qual van ser adquirides en el seu moment per l’Ajuntament per a derrocar, està per a rehabilitar. El projecte inclou sis plantes baixes amb una superfície de 470 metres construïts amb edificabilitat, assegura l’anunci, per a fer huit apartaments turístics.

Edifici per a rehabilitar en Vidal de Canelles, 23 / Levante-EMV

“Ubicació immillorable, situat al costat del mercat gastronòmic Mercader, en una zona en plena revaloració gràcies a l’estratègia Edusi i fons europeus”, remarca l’anunciant, que destaca, d’altra banda, la bona ubicació de l’immoble, “a pocs metres de l’estació de tren València-Cabanyal, metro, tramvia i múltiples línies d’autobús”. “Entorn privilegiat, pròxim a la platja, universitats, supermercats i zones d’oci, a més del futur jardí del Cabanyal, un espai verd de 17.000 m² amb àrees recreatives”, continua l’anunciant, coneixedor dels elements que han posat de moda el barri del Cabanyal, a on després d’anys de ruïna i abandó pels plans d’enderrocament per a l’obertura de l’avinguda Blasco Ibáñez, ja descartat, el nou pla de regeneració urbanística ha atret inversors i estrangers. L’edifici que ara es ven per a fer apartaments turístics se situa, de fet, en la línia de la derogada prolongació de Blasco Ibáñez.

El nou pla especial del Cabanyal, aprovat en 2024, va posar un límit del 10 % per illa als apartaments turístics. Limitació que s’ha vist superada en el barri, que ha sigut inclòs en la moratòria a les llicències aprovada fa un any. Els veïns reclamen que es complisca la llei i no es concedisquen més llicències en el barri. A més, reclamen a l’Ajuntament les dades sobre les inspeccions i ordes de tancament d’apartaments il·legals en el barri. El ministre de Consum, Pablo Bustinduy, de Sumar, va visitar, la setmana passada, el barri per a reclamar a les administracions autonòmiques que sancionen les empreses que comercialitzen en plataformes com Airbnb apartaments il·legals. El ministeri de Bustinduy ha aconseguit una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid que avala l’orde de bloqueig de 66.000 anuncis d’apartaments il·legals d’Airbnb.