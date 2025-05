Huit de cada deu enquestats creuen que Mazón ha de dimitir per la dana

La ciutadania valenciana té clara la seua opinió sobre el futur del president de la Generalitat, Carlos Mazón. El 81,2 % creu que hauria de dimitir després de la seua actuació en la dana del 29 d’octubre de 2024 i el 90 % considera que no hauria de presentar-se a la reelecció.

Són els resultats de l’enquesta realitzada per Lápiz Estratégico Consulting per als diaris de Prensa Ibérica a la Comunitat Valenciana (Levante-EMV, Información d’Alacant i El Periódico Mediterráneo de Castelló) amb motiu de l’equador de la legislatura, que es complix hui, dos anys després de les eleccions que van retornar la majoria al PP i van propiciar el Govern de Mazón amb el suport parlamentari de Vox.

L’etapa del líder del PPCV al capdavant de la Generalitat va fer un tomb el dia de la gran riuada. És el que indica el sondeig de Prensa Ibérica. Les inundacions que van assolar part de la província de València van deixar 228 víctimes mortals i han suposat una maçada en l’opinió pública sobre la gestió de Mazón.

L’actuació del Consell aquella jornada negra és objecte d’una investigació judicial instruïda per la magistrada de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra, les diligències de la qual van encaminades a determinar si l’alerta a la població (es va enviar un SMS massiu a les 20:11 hores) va ser “tardana” i “errònia” en el seu contingut. L’òrgan encarregat de coordinar l’emergència (Cecopi) es va reunir a les 17:00 del dia 29, quan ja les inundacions en algunes zones eren un fet. I Mazón va arribar al centre d’emergències a les 20:28 hores (“passades les 19:00 h” va ser la seua primera explicació), quan l’ES Alert ja s’havia enviat i després d’un dinar “de treball” (primer es va dir que “privat”) amb la periodista Maribel Vilaplana en el restaurant El Ventorro de València que es va prolongar fins a les 17:45 hores, segons va informar la Generalitat el 8 de novembre.

L’enquesta revela que el president, al qual els ciutadans li donaven una nota superior al 5 el Nou d’Octubre de 2024, hui hauria de dimitir per la seua actuació durant la dana, segons el criteri de la ciutadania. És el que consideren huit de cada deu enquestats (81,2 %) per al sondeig de Prensa Ibérica, realitzat a partir de 750 entrevistes en tot el territori.

En este sentit, és a València (84,2 %) i Alacant (80,4 %) a on les opinions a favor de la renúncia del cap del Consell són més altes.

L’última dada té especial rellevància perquè Alacant és la província de Mazón, la Diputació de la qual va presidir abans de conquistar el Palau de la Generalitat, i hi ha una tendència en l’opinió pública a considerar-la com a “refugi” del president en estos moments difícils, amb manifestacions mensuals reclamant la seua dimissió i sense que puga acudir amb normalitat a les principals festes de la Comunitat Valenciana per a evitar protestes.

L’enquesta també subratlla que són més hòmens (82,5 %) que dones (80 %) els qui reclamen l’eixida de Mazón de la presidència. En general, aquells que defenen que no ha de dimitir són el 12,9 %, ja que un 5,9 % dels entrevistats evita contestar.

Per edat, l’únic tram en què les opinions a favor de la dimissió se situen per davall del 80 % és el de majors de 65 anys (76,5 %).

Mazón, candidat?

La resposta encara és més rotunda a la pregunta de si Carlos Mazón hauria de ser candidat a la reelecció com a president. El 90 % contesta que no, enfront de només un 3,9 % que creu que hauria de presentar-se.

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vinculat la decisió sobre la candidatura a les pròximes eleccions a la Comunitat Valenciana a l’avanç de la reconstrucció i al que diguen els estudis demoscòpics.

La dinàmica territorial es repetix: és a València (94,7 %) i Alacant (92 %) a on es registra el major rebuig al fet que Mazón puga optar a la reelecció. A Castelló, el percentatge baixa considerablement (fins al 79 %) i són l’11,6 % els que defenen que s’hauria de presentar. La xifra contrasta amb la de València: 0,7 %.

De nou, són més els hòmens contraris al fet que Mazón siga candidat de nou. Per franges d’edat no hi ha un biaix important, encara que es dona el major rebuig entre els 31 i els 65 anys.