Les ‘start-ups’ valencianes generen més de 8.500 ocupacions

La Comunitat Valenciana s’ha consolidat com la tercera regió espanyola amb més empreses tecnològiques i innovadores d’Espanya, segons l’Informe regional d’empreses tech i innovadores 2025, elaborat per Ecosistema Startup. Amb 966 companyies actives, les empreses tecnològiques compten amb 8.566 ocupacions i sumen una facturació conjunta de 1.825 milions d’euros.

La ciutat de València lidera l’ecosistema regional, amb 479 empreses, 3.843 ocupacions i una facturació de 553 milions d’euros. Li seguixen Alacant, Castelló de la Plana, Paterna i Elx com a nuclis clau d’activitat tecnològica. Estes xifres reflectixen un creixement equilibrat de l’ecosistema en les tres províncies i una major descentralització de la innovació.

Finançament

Des de 2016, la Comunitat Valenciana ha captat prop de 1.000 milions d’euros en finançament a través de quasi 300 operacions. En 2024, es van registrar 27 rondes d’inversió per un total de 111,7 milions d’euros, amb protagonistes com ara PLD Space (31 M€), Sesame HR (23 M€) o Matteco (15 M€). A més del dinamisme privat, l’ecosistema compta amb un sòlid suport institucional. L’Ivace+i ha invertit 70 milions d’euros en innovació i digitalització en 2024, i plataformes com Lanzadera, Startup Valencia i Valencia Innovation Capital es consoliden com a agents clau en l’impuls a l’emprenedoria, segons els responsables de l’informe.

Malgrat el creixement, persistix una bretxa de gènere: només el 18 % dels fundadors identificats a la Comunitat Valenciana són dones. La presència femenina és més destacada en sectors com la salut i l’alimentació, però encara queda camí per recórrer cap a una representació més equitativa.

Màxims històrics en 2025

Espanya compta ja amb 8.580 empreses tecnològiques actives, que generen 108.000 ocupacions directes i un impacte econòmic anual de 14.816 milions d’euros, segons l’últim Informe nacional d’ecosistema start-up. Això suposa un creixement del 22 % en nombre d’empreses respecte a 2024 i una millora significativa en ocupació i impacte econòmic.

Les start-ups creixen un 37 %, amb 5.008 companyies, 28.900 ocupacions i més de 1.333 milions d’euros en impacte. També es comptabilitzen 484 scale-ups, companyies en expansió amb més d’1 milió d’euros en facturació.

Catalunya lidera per nombre d’empreses (2.351), seguida de Madrid (2.189), encara que Madrid capital supera Barcelona en start-ups, scale-ups i empreses totals. El sector salut encapçala l’activitat. En inversió, 2024 va marcar un repunt amb 2.920 milions d’euros captats en 300 operacions, dels quals 1.800 milions corresponen a préstecs. I quant a la bretxa de gènere, persistix: només el 17 % dels fundadors són dones.