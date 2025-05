Martínez Mus sobre el sondeig de Prensa Ibérica: “El suport que interessa hui és el dels pressupostos”

“El suport que ens interessa hui és el dels pressupostos per a continuar treballant en la reconstrucció”. Així s’ha expressat el conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, en la seua participació en l’esdeveniment Nueva Economía Fórum. El sondeig de Prensa Ibérica, amb motiu de l’equador de l’actual legislatura assenyala l’impacte de la dana en la valoració de la ciutadania, que li fa obtindre el seu primer suspés des de l’arribada de Carlos Mazón al Palau de la Generalitat. Gran part de la mala valoració radica en el fet que huit de cada 10 valencians creuen que el president hauria de dimitir i nou de cada 10 consideren que no hauria de presentar-se a la reelecció. En este sentit, el conseller ha assenyalat que les “enquestes són per a entretindre’ns amb la premsa diària i m’interessen poc”.

Els pressupostos tiraran avant hui en les Corts Valencianes amb el suport de Vox al Partit Popular. Ho fan en una jornada maratoniana en el parlament valencià, amb la qual han volgut evitar la seua aprovació amb el sèptim aniversari de la dana. Populars i Vox, per la seua banda, han justificat el canvi al fet que en esta legislatura només hi ha quatre grups parlamentaris, dels quals, a més, només queden esmenes per debatre dels partits de l’esquerra, ja que les de PP i Vox han sigut acceptades íntegrament tant en la Llei d’acompanyament com en la de pressupostos. Esta circumstància, asseguren, permetrà votar a una hora “raonable”.

“Sense pressupostos acumulem retards, perquè són una ferramenta bàsica per a poder continuar —ha prosseguit—. La resta són consideracions secundàries”. En este sentit, ha recordat que la prioritat del president Mazón i el seu Consell és “continuar treballant en la reconstrucció”, la “prioritat” per a totes les conselleries del Govern valencià.