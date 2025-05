Objectiu: guanyar la lliga

El Llevant UE vol acabar la temporada en gran i amb l’ascens a Primera Divisió no basta. Els granotes volen acabar guanyant també la lliga, a on són líders a dos punts de l’Elx CF, que va el segon. L’eufòria de la celebració no volen que s’acabe amb el que s’ha viscut els últims dies amb la victòria a Burgos, sinó que desitgen poder celebrar amb la seua afició, a casa, el trofeu de lliga, acabant així de la millor manera possible.

Els últims tres anys no han sigut fàcils per als seguidors del Llevant, que han patit amb un descens a Segona, un any completament en blanc i perdent el play-off d’ascens fa dos anys. Per això, el club, els jugadors i el cos tècnic s’han proposat poder recompensar tots els granotes pel que han patit en les campanyes anteriors. I la veritat és que poder concloure així l’any seria un somni.

Un somni que va començar a principis de temporada, quan l’equip es va posar les piles. A una jornada de concloure l’any, els d’Orriols han guanyat 21 partits, n’han empatat 13 i n’han perdut només 7, i són l’equip que més ha puntuat fora de casa. No se sap com arribaran els jugadors després de la festa, però el que sí que se sap és que arribaran motivats i amb les ganes de pujar a la màxima categoria sent el millor equip de la Lliga Hypermotion.

Les opcions perquè el Llevant siga primer passen perquè els granotes, este diumenge, guanyen o empaten sí o sí. Els escenaris que es podrien donar són: que els dos guanyen, que els dos empaten, que el Llevant empate i l’Elx guanye, la 1a posició seria igualment per als valencians, ja que guanyen el goal-average, que el Llevant guanye i l’Elx perda o viceversa, que seria l’única opció que tindrien els il·licitans de poder guanyar la lliga. No obstant això, la clau del posicionament de quedar primer o segon en la Lliga Hypermotion és els diners que ingressarà cada club en els pròxims cinc anys pels resultats esportius. En el cas del Llevant podria suposar fins a dos milions d’euros de diferència en total, una quantitat més que elevada per a clubs amb una situació econòmica complicada. En els pròxims cinc anys, podria cobrar 400.000 euros més per temporada si acaba líder, ja que la quantia de drets que es cobra en la primera posició és de 3,4 milions i en la segona, de tres milions.