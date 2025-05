El PP de l’Alcúdia de Crespins insta Sanitat a cobrir les vacants i substitucions en el centre de salut

El Grup Municipal del PP de l’Alcúdia de Crespins, que governa en esta localitat amb majoria absoluta, ha presentat una moció al ple municipal per a sol·licitar a la Conselleria de Sanitat més facultatius d’atenció primària en el centre de salut del municipi.

Segons exposen els populars, el maig de 2025 “només hi ha un metge de família de recanvi per a substituir cinc metges de família”. El centre sanitari de l’Alcúdia de Crespins atén una població de quasi 5.600 habitants, als quals s’afigen els 1.300 veïns de Montesa, als quals han d’assistir quan no hi ha substituts en este municipi veí.

“Per desgràcia, és una realitat que, per diferents motius, esta assistència sanitària està sent atesa per un sol metge o dos durant molts dies o mesos sobretot a l’estiu, quan en plantilla ha d’haver-hi tres metges de família més el de Montesa”, indiquen des del PP, que insta a “cobrir totes les vacants de medicina de família”.

Les queixes dels usuaris del Centre de Salut arriben fins a l’Ajuntament, que ja ha transmés la problemàtica al Departament de Salut de Xàtiva-Ontinyent. Segons la moció, els responsables de l’àrea sanitària apunten a “un problema estructural de la sanitat espanyola” i que estan preparant un pla de mesures extraordinàries per a afrontar els mesos d’estiu, quan el personal gaudix de les seues vacacions.

Atenció de qualitat

Per tot això, la proposta del PP de l’Alcúdia de Crespins demana a la Conselleria de Sanitat que “cobrisca totes les substitucions i vacants en el Centre de Salut de l’Alcúdia de Crespins perquè l’atenció primària de la salut tinga el nivell de qualitat que mereix el nostre poble i que demanen els nostres veïns”. El text també reclama al Govern d’Espanya que “treballe, des del compliment rigorós de la normativa i del repartiment competencial vigents, per a materialitzar, amb extrema urgència, mesures enfront de la necessitat dels citats professionals sanitaris que hi ha en l’atenció primària del conjunt del Sistema Nacional de Salut”.

La moció comença indicant que la necessitat de professionals sanitaris en atenció primària “representa un dels grans problemes de tot el Sistema Nacional de Salut”. “En el Consell Interterritorial de Salut, les comunitats autònomes han mostrat i van alertar la ministra de Sanitat, Mónica García, del problema de la falta de metges en atenció primària”, apunten els populars. El document també es fa ressò d’una informació de Levante-EMV que dona compte dels problemes per a trobar metges de família de recanvi en la sanitat pública valenciana.