Res nou davall el sol: Eulen es queda el contracte d’1,9 milions de socorrisme a Dénia i Creu Roja continuarà vigilant les platges de Xàbia

Res nou davall el sol. Platges ja de gom a gom (sobretot els caps de setmana) i els ajuntaments que adjudiquen a última hora un servici tan essencial com el de socorrisme. Dénia i Xàbia ja tenen “noves” empreses de vigilància, salvament, assistència sanitària i ajuda al bany adaptat. Noves, noves no són. Els contractes els han guanyats vells coneguts.

A Dénia, el servici el tornarà a prestar Eulen. Competia amb les ofertes de Sealand On-Offshore Service i Consorci del Transport Sanitari Regió de Girona. L’empresa que ja havia prestat el socorrisme en els últims anys ha aconseguit 90,12 punts enfront dels 88,10 de Sealand On-Offshore Service. La cosa ha estat apurada. Este contracte és per dos anys i puja a 1.973.752 euros. El procés ha sigut ràpid. L’anunci de la licitació es va publicar l’11 d’abril. L’adjudicació s’ha fet efectiva el 23 de maig.

Eulen ja coneix el litoral de Dénia i no tindrà problemes per a desplegar als socorristes i tota la infraestructura de la vigilància. Dénia té un tros gran de platges (20 quilòmetres lineals de costa). Este estiu onejarà la bandera blava en les de les Bovetes, les Deveses, les Marines, la Marineta Cassiana, la Punta del Raset, els Molins i la Punta Negra.

Mentres, a Xàbia seguirà la Creu Roja. Ha sigut l’únic licitador que ha presentat oferta. El contracte és per un any i ascendix a 326.700 euros. La vigilància es manté en la platja de l’Arenal, la més familiar, fins al pont d’octubre. A l’estiu, hi ha socorristes en la Grava, el Benissero, l’Arenal, la Barraca i la Granadella. A més, els socorristes tenen formació en rescats en els penya-segats.