La riuada del 29-O afona la valoració del Consell i passa al suspens en set mesos

L’anterior enquesta dels diaris de Prensa Ibérica a la Comunitat Valenciana, amb motiu del Nou d’Octubre de 2024, com és tradicional, oferia una avaluació positiva de la gestió del Consell. El balanç entre opinions positives i negatives era favorable per un marge ampli (29,2 punts). Set mesos després i una riuada històrica amb 228 víctimes mortals (la pitjor catàstrofe natural en moltes dècades a Espanya), la percepció ha canviat totalment. El balanç hui és negatiu per 18,6 punts. Vol dir que són més els pronunciaments negatius (els que afirmen que l’acció de govern ha sigut dolenta o molt dolenta) que els positius (els qui diuen que ha sigut bona o molt bona).

Este és un dels resultats més significatius de l’enquesta de Lápiz Estratégico Consulting per als diaris de Prensa Ibérica a la Comunitat Valenciana (Levante-EMV, Información i El Periódico Mediterráneo).

El resum del resultat és que quasi la mitat dels enquestats (42,5 %) té una opinió negativa sobre la gestió del Consell de Carlos Mazón des de la seua arribada al poder en 2023, un 28,4 % considera que l’actuació és regular i el 23,9 % creu que la gestió és positiva. És a dir, quasi un de cada quatre defén l’acció de l’executiu després de la dana.

Este últim percentatge era del 41,8 % fa set mesos, la qual cosa també mostra un enfonsament important i ràpid.

Una dada rellevant és el fort creixement dels qui qualifiquen la gestió de l’executiu de Mazón (ara en solitari, sense consellers de Vox des de juny de 2024) “molt dolenta”. Este grup era quasi inexistent l’octubre de 2024 (0,9%) i hui representa el 13,9 %.

Els resultats per províncies oferixen una panoràmica territorial interessant. És a Alacant a on es dona un balanç més negre del Consell de Mazón: la diferència entre opinions contràries i positives dona un saldo negatiu del 41,4 %. Li seguix Castelló, a on esta dada, també en números rojos, és del 30,9. No obstant això, no succeïx el mateix a València, a on l’avaluació continua sent positiva: +8,6.

Pitjor opinió en els hòmens

Com succeïx a l’hora d’opinar sobre la dimissió de Mazón i la possible candidatura futura a la reelecció, els hòmens són els que tenen també una opinió pitjor de la gestió del Consell en els dos últims anys. El balanç és negatiu per 22,1 punts, mentres que en les dones la dada baixa fins als 15,3.

Per edat, la concentració de consideracions negatives de l’executiu es dona en la franja entre els 46 i els 65 anys (el balanç és de -24,4 punts). En la resta de grups, el resultat és bastant regular, amb saldos (sempre negatius) que es mouen entre el -14 dels majors de 65 anys i el -17,3 dels més jóvens (entre 18 i 30 anys).