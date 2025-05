El Síndic obri una investigació per la falta d’informació del Govern d’Oliva a l’oposició

El Síndic de Greuges ha admés a tràmit la queixa presentada pel PSPV d’Oliva davant de la reiterada falta de resposta a la documentació que els quatre regidors d’esta formació requerixen al Govern local des de principi de la legislatura.

L’organisme, en un escrit al qual ha tingut accés Levante-EMV, assenyala que, una vegada analitzats els fets que descriuen els regidors i les regidores socialistes, “observem que la presumpta inactivitat de l’Ajuntament d’Oliva podria afectar el dret fonamental d’accés a la informació pública”.

El Síndic considera que este fet el faculta per a “intervindre en este supòsit” i, per tant, inicia el tràmit d’instrucció. Per a això, ha enviat un requeriment al Govern local d’Oliva, conformat per Projecte Oliva i UCIN, perquè, en el termini màxim d’un mes, responga i remeta “un informe detallat i raonat amb la seua valoració sobre la possible afecció del dret invocat”, segons es pot llegir en l’escrit de resposta de l’organisme.

Els quatre regidors socialistes denunciaven en la seua queixa que des de 2023 han requerit al Govern local informació considerable que no ha sigut satisfeta. En concret, apuntaven 34 peticions, algunes d’estes de fa quasi dos anys, i a les quals l’executiu local no ha respost.

Per als socialistes, esta falta de resposta constituïx “una vulneració del principi de col·laboració institucional, així com del dret dels regidors a rebre informació necessària per al compliment de les seues funcions”.

Des de la formació socialista acusaven l’executiu oliver d’“ocultisme” per no voler mostrar la documentació sol·licitada, entre la qual hi ha informació sobre obres i iniciatives que es duen a terme en la ciutat.