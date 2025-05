El Consell demana debatre l'ampliació d'espais sense fum en el Consell Interterritorial de Salut

El Ministeri de Sanitat ha anunciat que està treballant en un avantprojecte de llei antitabac que passarà, pròximament, pel Consell de Ministres abans de la seua tramitació en el Congrés dels Diputats, i que ampliarà els espais lliures de fum. Se sumaran als ja existents altres com els campus universitaris, les discoteques a l'aire lliure, les terrasses, les parades d'autobús i les furgonetes de repartiment o altres vehicles de treball. La norma arriba després que, fa un any, les comunitats autònomes votaren a favor del nou pla antitabac, poc concret i del qual no se'n van donar molts detalls.

Un any després, l'executiu pretén fer un pas avant i tramitar la nova llei, encara que les comunitats autònomes demanen participar del debat. Així ho ha fet este dimecres el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, qui ha demanat "diàleg" i que este es produïsca en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Malgrat esta crítica, Gómez ha defés que la línia del Consell és "prevaldre el dret del no fumador sobre el fumador" i aconseguir "una generació sense fum". Fa un any, en ple debat sobre el pla antitabac, el conseller va defendre un equilibri entre "la salut i la llibertat", encara que un parell de dies després va afirmar que Sanitat preservaria la "llibertat del no fumador".

Cal recordar també que l'actual Consell va alçar el veto al tabac a les terrasses, un mes després d'arribar al Govern Valencià; una mesura que el Botànic va implantar com a mesura de prevenció davant de la covid i que va mantindre fins i tot tres anys després de la pandèmia.

Crítiques a les formes

Malgrat això, hui ha insistit que la prioritat del seu departament és "protegir la salut". "Fumar perjudica la salut i el fum perjudica la salut també", ha expressat. Sobre els espais anunciats per la ministra Mónica García, no ha donat la seua opinió, malgrat que recorda que, fa un any, es va parlar de cotxes i platges sense fum en ple debat del pla antitabac.

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, a les Corts. / José Cuéllar - Corts

El representant del Govern Valencià ha criticat les formes. "Crec que el fòrum on s'ha de debatre és el consell interterritorial -ha expressat-. Hem d'avançar en polítiques consensuades, en les quals estem d'acord, però no en les formes".