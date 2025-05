Esglai a Oliva per una explosió en l'estació elèctrica

Molts veïns i veïnes d'Oliva han viscut un sobresalt la nit d'este dimecres en escoltar una explosió seguida de dos breus talls de llum. En guaitar per les finestres i balcons ràpidament es van adonar que el soroll procedia de la subestació elèctrica situada d'Iberdrola, que proveïx les poblacions d'Oliva, Piles i Miramar. Com a conseqüència, es van registrar dos apagades que van durar a penes uns segons de duració. Va ser passades les 23 hores.

Segons han explicat des de l'ajuntament, la Policia Local, en detectar una il·luminació procedent d'eixe punt, situat al carrer Pont de Bolo, va avisar immediatament els Bombers i es va desplaçar al lloc. Una vegada allí, es va comprovar que l'incendi es trobava controlat i no havia afectat el camí de la Senda del Morer.

Amb l'arribada dels tècnics, es va fer una derivació de la xarxa elèctrica, iniciant la busca de l'origen del problema mitjançant les imatges de les càmeres de seguretat.

La Policia Local va fer una ronda preventiva per tot el municipi, amb especial atenció als establiments comercials i cotxeres amb tancament automàtic, per a assegurar-se que no hagueren quedat oberts a conseqüència del tall de llum.

Gràcies a la ràpida actuació dels servicis d'emergència, la situació va quedar controlada sense greus incidents.