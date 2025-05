ESTHER porta la distorsió emocional de "Tot Comença" a Repvblicca

L'artista valenciana ESTHER, presentarà el pròxim 30 de maig a la sala Repvblicca “Tot comença”, un disc que suposa un punt d'inflexió en la seua carrera amb un gir sonor cap a un estil més guitarrer, potent i nostàlgic, inspirat en el pop-punk dels anys 2000. La cantant de Vinaròs, que compartirà el divendres cartell amb Ginestà, se submergix en este nou treball en un univers més íntim i personal, explorant temàtiques com el desamor, l'autoacceptació i la vulnerabilitat, tot amb lletres honestes i melodies contagioses.

Produït per Àlex Blat (Tardor), “Tot Comença” fusiona guitarres distorsionades, bases electròniques i tornades explosives, aconseguint una atmosfera tan nostàlgica com fresca. Els avançaments de l'àlbum —“La millor de les mentides”, “Tot comença”, “Torno a mi”, “Si te’n vas” i “Des d’aquí dalt”— ja acumulen més de 100.000 reproduccions en Spotify.

Un dels moments més destacats del disc és “Des d’aquí dalt”, un emotiu duet amb Miki Núñez que encapsula la dualitat de l'escenari: els nervis previs i la màgia de la connexió amb el públic.

La gira de presentació oficial del disc va començar el 9 de maig en el Festival Eccleptic de Vinaròs i després del seu concert a València passarà per l'Enderrock Sona a Barcelona (4 de juny) i Les Nits al Castell a Xàtiva (19 de juliol). Estos concerts prometen un directe més potent i visual que mai, amb una banda ampliada que reflectix l'evolució artística d'ESTHER.

ESTHER / LaCròniques

Constant creixement

“Amb 'Tot Comença', ESTHER no sols consolida la seua posició com a figura clau del pop en valencià, sinó que es reafirma com una de les artistes més prometedores del panorama estatal -assenyala la seua companyia, Primavera d’Hivern-. La seua música connecta amb una generació que es veu reflectida en les seues lletres carregades d'emoció, força i sensibilitat”.

Des del seu debut en 2021 amb “Les teues ales”, ESTHER ha protagonitzat una carrera en constant creixement. Amb més de 70 concerts en els últims dos anys i participació en importants festivals, s'ha guanyat una reputació com a artista enèrgica i pròxima sobre l'escenari.

El seu primer àlbum, “Les cartes que mai vaig cremar” (2022), va marcar l'inici d'una carrera sòlida i amb projecció. Ara, amb “Tot Comença”, obri una nova etapa que apunta a consolidar-la com una de les veus més importants del pop cantat en valencià.