El govern de Pego porta a ple una modificació de crèdit: millores als parcs infantils del Convent i el pavelló esportiu

L'equip de govern de Pego portarà al pròxim ple, que tindrà lloc el dijous 5 de juny, una modificació de crèdit de 451.715,35 euros que destinarà per a fer una sèrie d'intervencions importants. Destaquen els 115.000 euros per al canvi i la millora dels parcs infantils de la plaça del Convent i la zona pròxima al pavelló esportiu municipal Ausiàs March.

La mateixa quantitat, altres 115.000 euros, es destinaran a finalitzar el parc viari, situat al costat del centre escolar Ambra. També es farà una intervenció en el polígon industrial, concretament la reparació de la xarxa de clavegueram, per un import de 76.000 euros.

Altres 48.500 euros es destinaran a un projecte de reparació de voreres en diferents punts del municipi.

Un total de 18.083,13 euros serviran per al canvi de les bombes de la piscina municipal La Trilladora. Es tracta d'una actuació imprescindible per al perfecte funcionament i manteniment del recite d'oci que obri les portes en breu.

Càmeres de vigilància

Altres 18.000 euros es destinaran a la instal·lació de càmeres de vigilància. Es tracta d'una demanda del departament de la Policia Local, amb què es pretén millorar i augmentar la seguretat en el municipi. Les càmeres se situaran en les entrades del municipi i la reguarda de la força de seguretat local.

Una altra quantitat, 24.000 euros, s'utilitzaran per a una reparació que s'ha fet en diferents carrers del cementeri municipal.

També es destinaran 13.000 euros per a la compra de maquinària d'ús per a la brigada municipal. I altres 6.000 euros per a facilitar i millora el treball dels operaris encarregats de la jardineria en el municipi.