Josep Martínez, el primer alzirenc en una final de Champions

Alzira ja pot dir que tindrà un futbolista en una final de la Champions League. Josep Martínez, porter de l'Inter de Milà, estarà en la banqueta de l'Allianz Arena de Munic a l'espera d'una oportunitat en cas que Yann Sommer no estiguera en condicions de jugar.

L'alzirenc és tot un exemple de paciència i constància. Malgrat la seua qualitat, mai se'n va anar de la pedrera de la UD Alzira fins a acabar com a juvenil de 2n any en Lliga Nacional, quan el va fitxar ni més ni menys que l'FC Barcelona. En el conjunt català va estar una temporada en el seu juvenil de Divisió d'Honor i va ser fitxat per Las Palmas, on va fer el seu primer salt de qualitat. Amb 20 anys va jugar en el filial canari en el qual va disputar dos terços de temporada en 2a B. En la següent campanya va ser el porter titular de Las Palmas Atlético i el 28 d'abril de 2019 va debutar en 2a Divisió amb el primer equip Pío Pío, amb triomf per 4-1 sobre el Lugo. En els altres sis partits que restaven de la Divisió de Plata va continuar sent titular, condició que va ostentar en les primeres quinze jornades de la següent temporada. En el tram final de lliga, va tornar a la titularitat fins que el Redbull Leipzig alemany, que l'havia fitxat i deixat cedit en l'equip palmer el va reclamar al juliol, amb la lliga Smart Bank encara en marxa per la pandèmia. Després de ser convocat en tres ocasions, va debutar en la Selecció Espanyola sub-21, a les ordes de Luis de la Fuente, contra Macedònia del Nord el 3 de setembre de 2020.

En el quadre teutó tenia la competència del veterà porter hongarés Péter Gulácsi, que comptava amb la total confiança de Julian Nagelsmann, i no va ser fins a l'últim partit quan va debutar en la Bundesliga contra l'Unió Berlín. Si aquell 22 de maig de 2021 va ser especial, encara ho va ser més el 8 de juny quan va debutar amb la Selecció Espanyola absoluta contra Lituània, en el partit que múltiples jugadors de la sub-21 van haver de jugar amb la Roja pel contagi per covid de Busquets. En aquell partit va jugar amb l'almussafenc Abel Ruiz. Mesos després, el 24 de novembre, va debutar en Champions League, al camp del Bruges, on els alemanys van guanyar 0-5. Quatre dies després disputaria el seu únic partit de l'any en Bundesliga contra el Bayer Leverkusen.

Per a disposar de minuts, al juny de 2022 va ser cedit al Genoa italià en el qual va ser el meta titular d'Alberto Gilardino i com a subcampió de la Sèrie B va ascendir a la màxima categoria del Calcio, en la qual va seguir en el quadre genovés, llavors ja com traspassat del Leipzig. El 19 d'agost de 2023 va debutar en la Sèrie A contra la Fiorentina. La seua primera victòria va arribar una setmana després a l'Olímpic de Roma contra la Lazio (0-1). Als seus 25 anys, el mític Inter de Milà va posar els seus ulls en ell com a porter que substituïra en el futur el suís Yann Sommer, de 36 anys. L'helvètic seguix en una eterna joventut, però una lesió al febrer va permetre l'alzirenc debutar en l'Inter el 22 de febrer, precisament contra el seu exequip, el Genoa amb triomf per 1-0. Va continuar defenent la porteria interista amb empat en el Diego Maradona contra el Nàpols, i victòries en octaus de final de Champions contra el Feyenoord i en lliga contra el Monza. Sommer es va recuperar abans del que es preveu, però Josep va jugar de nou en les jornades 35 i 36 contra Hellas Verona i en camp del Torino, també amb triomfs i la porteria a zero. Simone Inzaghi té plena confiança en l'alzirenc com a recanvi de garanties de Sommer. Qui sap si el dissabte li arribarà la seua oportunitat en la final de la Champions League contra el Paris Saint Germaine de Luis Enrique i Dembélé. Sens dubte, s'ho mereix.