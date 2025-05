L'Observatori de la Vivenda de la UPV alerta que el barraquisme "anirà a més"

La Càtedra Observatori de la Vivenda de la Universitat Politècnica ha alertat este matí que el barraquisme a València "anirà a més" pel creixement exponencial de la població i la falta de pisos. El departament d'anàlisi de la vivenda, que és una referència en el sector immobiliari, insistix que la capital del Túria manca de suficients vivendes per a fer front a la demanda, marcada fonamentalment per estrangers que arriben per a treballar. "Tenim un elefant a l'habitació que anirà a més. La immigració comporta conseqüències molt bones i altres que cal ajustar", ha apuntat Fernando Cos Gayón, director de l'Observatori.

Cos Gayón ha recordat que des de l'Observatori han anat alertant des de 2021 del risc "d'assentaments informals" per l'espiral alcista dels preus de la vivenda i la falta d'oferta. "La quantitat de gent que està arribant a València és tal que no hi ha possibilitat d'allotjar-los", ha lamentat. El responsable de la càtedra ha criticat els "*terraplanistas" que defenen que no fan falta més vivendes a València i que aposten per traure les buides al mercat.

Preus a l'alça

El director de la càtedra ha incidit en el fet que la situació és complexa. "Tindrem gent que arribarà i no li quedarà una altra opció que el barraquisme", ha reiterat. A més, ha destacat que, d'altra banda, continuaran entrant estrangers amb alt poder adquisitiu que impulsaran encara més els preus a l'alça.

La població refugiada en assentaments xabolistes de la ciutat de València ha crescut un 21 % en dos anys. Segons la informació oferida per la Regidoria de Servicis Socials a una pregunta del grup municipal Compromís, la xifra ha passat de les 673 persones situades en assentaments en 2022 a les 815 l'any 2024, és a dir, quasi 150 persones més.

Assentaments

Les mateixes dades indiquen que a València hi hauria un total de 37 assentaments actius actualment -molts a Quatre Carreres-, la tendència dels quals és la de créixer i tornar-se més perillosos. En estos poblats xabolistes viuen més de 230 menors i un total de 355 famílies.