Milers de persones es manifesten en la vaga general pel centre de València

Milers de manifestants s'han llançat este matí als carrers per a participar en la manifestació convocada per Intersindical Valenciana, CGT, CNT i COS davant de l'Estació del Nord de València, una marxa en la qual des del seu inici passades les 12.15 hores s'han estat sentint crits -denunciant la gestió de la dana del passat 29 d'octubre- com "el president, a Picassent" o "no són morts, són assassinats".

Malgrat un sol abrasador i escortats per banderes dels diferents sindicats o cartells contra el cap del Consell, Carlos Mazón, els portaveus de les diferents centrals han definit com a "èxit" i "històrica" esta convocatòria de vaga i han denunciat els "servicis mínims abusius" designats per a la convocatòria en l'EMT o FGV. "No hem recordat una vaga general des de fa temps com esta que haja sigut un triomf per a la ciutadania valenciana", ha denunciat Juan Miguel Font, secretari general de CGT-València, qui ha assenyalat que hi ha hagut piquets en les diferents zones afectades per la riuada, sent el transport el sector més afectat per la vaga.

Clam de la societat

"Esta vaga no és una ocurrència nostra, sinó un clam de la societat valenciana" des de la "pitjor catàstrofe que hem viscut", ha indicat per la seua part Beatriu Cardona, portaveu d'Intersindical, que ha assegurat que esta vaga es fa per les "230 víctimes" deixades per les riuades i les seues conseqüències, les persones que han estat en ERTO i tota la "ciutadania valenciana".

Esta vaga i la manifestació d'esta vesprada mostren "el clam unànime de la societat valenciana que reclama justícia i reparació", ha afegit Cardona. Per part seua, Mar Bueno, de CNT València, ha defés esta marxa com una via mitjançant la qual "defendre els nostres drets" i ha assegurat que "estem molt orgullosos del poble valencià i de la seua classe treballadora". Per la seua part, Ángel Muñoz ha destacat com a "èxit" la paralització este matí de "tota la distribució de Mercavalencia" i ha afirmat que "continuarem lluitant fins que faça falta i denunciant les retallades del Consell".

La Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana informava vora les 14 hores que la xifra estimada de participació en la manifestació d'este matí, a València, ha sigut de 1.500 persones.