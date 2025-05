Pols del Govern a Catalá: Bernabé serà delegada per al disseny del bulevard García Lorca

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha delegat en la delegada del Govern Pilar Bernabé, secretària general del PSPV de València i més que previsible candidata a l'alcaldia de València, els contactes per a l'actuació del nou disseny del bulevard Federico García Lorca que es construirà sobre el túnel ferroviari del Parc Central de València. El Govern d'Espanya compta amb la majoria de la societat València Parc Central i, per tant, és l'administració que lidera els projectes com este futur bulevard, una iniciativa clau per al futur de València que el Ministeri, en este cas, confia per al seu desenrotllament a la delegada del Govern en la Comunitat Valenciana.

El nomenament suposa un pols en tota regla a l'Ajuntament de València, amb la popular M. José Catalá al capdavant, amb competències exclusives en l'urbanisme de la ciutat, encara que el Govern és el que més finançament aporta a l'operació ferroviària i urbanística del Parc Central. L'ajuntament, amb PP i Vox, aposta per un disseny que permeta el pas de vehicles, mentres que el PSPV defén un gran parc sobre el túnel ferroviari.

En l'última reunió del consell de la societat València Parc Central, celebrada el passat 6 de maig, el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, va anunciar que l'entitat havia donat el vistiplau a la contractació per procediment negociat a l'equip de la paisatgista Kathryn Gustafson, que va guanyar el concurs d'idees per a la urbanització del Parc Central, per a actualitzar el projecte bàsic per al bulevard Federico García Lorca. El projecte anterior s'havia quedat obsolet, motiu pel qual necessitava un redisseny i una actualització d'este atenent criteris de sostenibilitat, així com amb perspectiva de gènere.

Sobre el nomenament de Bernabé com a delegada del Govern per a la negociació de l'actualització del disseny del bulevard García Lorca, l'alcaldessa va valorar que el Govern "s'haja avingut amb la postura de l'ajuntament, ja que ha assumit que ha de ser la paisatgista Gustafson l'encarregada de fer el disseny del bulevard". A partir d'ací, "el consell d'administració el conformem els qui el conformem, encara que el contracte i els plecs de condicions també deixen clar que en el planejament urbanístic, en la mobilitat i la planta viària els criteris els fixa l'ajuntament". A parer seu, l'anunci és una "una cortina de fum" per a amagar un problema greu del Govern socialista de Pedro Sánchez. L'alcaldessa va assegurar que l'ajuntament sap quina és la seua posició en el consell d'administració i complirà amb la llei, i la resta són cortines de fum".

El concurs de l'Estació Central a punt de resoldre's

Un projecte que, a més, haurà de comptar amb el consens dels veïns i veïnes de la zona. És en este punt, a més dels contactes per a l'actualització del projecte, en el qual Pilar Bernabé tindrà un paper destacat per al seguiment dels avanços que es produïsquen i la participació en la presa de decisions al respecte. Les obres del canal d'accés avancen “a bon ritme” amb una inversió que supera els 900 milions, per la qual cosa és necessari abordar l'actuació del citat bulevard.

Sobre la nova Estació Central, durant l'última reunió de la societat, Santano va informar que s'ha convocat un concurs per al seu disseny que finalitza al juny i la inversió del qual està previst que supere els 1.000 milions d'euros. A més, va fer al·lusió al soterrament de l'eix passant, anunciat al març pel ministre Óscar Puente. Estes dos actuacions compten amb un pressupost de vora 2.500 milions d'euros. El compromís del Govern amb els projectes de València Parc Central és ferm, prova d'això és que, en conjunt, suposaran una inversió de més de 3.500 milions, en la seua immensa majoria assumits per l'Estat.