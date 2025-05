'A temps de fallar', l'exposició que posa l'error en el centre de l'obra

Què definix que un error siga un error? Què passa si la imperfecció es convertix en l'objecte? I si l'error és una ferramenta per a crear alguna cosa? A tot això es respon en l'exposició 'A temps de fallar', que conjumina el treball de Mireia Vila Soriano i de Pilar Atiénzar, que han fet confluir els seus universos creatius en l'espai La Canina de València (Puerto Rico, 51). Un viatge visual a través de l'error, de la intuïció i el temps on les dos artistes combinen l'error i la improvisació en les seues propostes creatives per a reivindicar altres realitats fora de la norma.

Així, Vila Soriano, a través de la seua línia de treball La Glitxera, -que prové de glitch, terme anglosaxó per a referir-se a un error en el context dels videojocs-, recopila una sèrie de fotografies on ella mateixa, a través de l'objectiu, ha distorsionat la realitat. Capta l'instant en què l'aparentment perfecte revela la seua imperfecció i, en comptes de descartar-lo, l'abraça. "Es convertix en resistència davant del culte contemporani a la perfecció i l'eficiència. Es reivindica la peresa, la pausa i la contemplació com a actes polítics, necessaris per a contrarestar un sistema que avança cap al seu propi col·lapse i este error sí que canviarà el paisatge per sempre", explica l'organització de l'exposició.

La tècnica que empra és la del one shot, per la qual es capten imatges amb una única presa fent ús dels errors del sistema de la mateixa càmera, que produïx un accident visual: una imatge repetida dos vegades en el mateix frame, una línia que separa el mateix pla o una ombra en una part del pla. Un exercici que lluita contra l'obsessió pel control i integra l'atzar i l'error com a part de la producció.

Diàleg entre forma i color

Mentres, Pilar Atiénzar proposa un bany de colors i formes sense planificació prèvia, on la imatge es construïx a si mateixa. Li interessa la interacció entre les dos i com interactuen els degradats, les transparències i les superposicions, que acaben generant una atmosfera ambigua.

El treball d'Atiénzar naix de l'atzar i l'experimentació, de deixar-se portar per la forma simple i la complexitat que adquirix quan dialoga amb colors i amb altres elements que reorganitza seguint la seua intuïció. Les ferramentes digitals li permeten explorar noves combinacions i en eixe camí és on es deixa portar fins a aconseguir alguna cosa que la commou i convenç, sense haver partit d'un punt amb un final predeterminat, sinó que ho troba durant el procés.

L'abstracció que es genera en eixa conversa entre forma i color té com a resultat oferir una pausa a l'espectador, tal com explica l'organització de la mostra. "És un espai visual on l'espectador pot simplement estar, deixant que l'impacte de la forma i el color parle per si sol", assenyalen. "Pilar abraça la possibilitat de fallar com una manera d'obrir-se a l'inesperat, a jugar sense por d'equivocar-se, entenent l'error com a part vital del camí", conclouen.

Fotografía de Mireia Vila Soriano, 'La Glitxera', intervenida por Pilar Atiénzar / IG

La combinació de tècniques de les dos artistes llancen un resultat estimulant, on l'error fotogràfic de Vila Soriano s'il·lumina amb les geometries i explosions de color que aporta la intervenció d'Atiénzar. La mostra, que es va inaugurar el 26 d'abril, posarà fi al seu temps expositiu el dia 31 de maig amb una trobada de comiat a La Canina.