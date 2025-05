El ministeri rep onze propostes per a dissenyar les vivendes de les casernes de Sant Vicent

L'Entitat Pública Empresarial de Sòl (SEPES), adscrita al Ministeri de Vivenda, ha rebut 11 propostes per a la redacció del projecte d'edificació i direcció d'obra d'un dels edificis, amb 200 vivendes, projectades en els terrenys de la Caserna d'Enginyers del carrer Sant Vicent, el valor estimat del qual va ser fixat en un milió d'euros.

La societat estatal del sòl, com va informar Levante-EMV, va decidir al gener passat assumir directament la construcció de les noves promocions de les antigues casernes de Defensa, que inicialment, i segons els convenis subscrits amb el Govern, s'anaven a cedir a la Generalitat per a la seua construcció, mentres l'ens gestor del sòl assumia només la urbanització. La decisió va ser criticada per la Generalitat, la vicepresidenta de la qual, Susana Camarero, va remetre una carta a la ministra corresponent, Isabel Rodríguez, demanant-li explicacions per la decisió «unilateral».

Siga com siga, el Ministeri de Vivenda continua avant amb les licitacions de les promocions i este dijous s'ha conegut qui compon el jurat que avalua les propostes, que està presidit per Marina del Mármol Peces, arquitecta designada pel ministeri a través de SEPES. Com a vocals estan Juan Añón Gómez, arquitecte designat pel Col·legi d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana i autor, entre altres, del nou complex administratiu 9 d'Octubre; Pablo Giner Crespo, arquitecte designat per l'Ajuntament de València, i Pedro Arroyo Clavijo de SEPES com a secretari.

L'aposta per noves solucions tècniques d'industrialització, la implantació en l'entorn, la millora de la qualitat del lloc on se situa i la transició ecològica cap a models mediambientals més sostenibles que abasten tot el cicle de vida de l'edifici han sigut aspectes determinants en l'avaluació dels projectes. El jurat ha valorat també la viabilitat tècnica i constructiva de la proposta, l'optimització de recursos naturals, la reducció del consum energètic i la implantació d'energies renovables, entre altres.

Fonts del SEPES informen que l'adjudicació mitjançant concurs de projectes té com a objectiu l'elecció d'un projecte pioner sobre la base dels paràmetres estratègics de l'Agenda Urbana Espanyola, la finalitat de la qual és fer "dels pobles i les ciutats àmbits de convivència amables, acollidors i segurs, que redunden en la qualitat de vida de la ciutadania, promovent el desenrotllament sostenible, la cohesió social i la innovació".

El concurs preveu el pagament de contraprestacions econòmiques a les quatre millors propostes en concepte de gastos per elaboració i presentació per un import màxim total de 56.000 euros. El guanyador rebrà 30.000 euros, 12.000 euros el primer accèssit, 8.000 euros el segon i 6.000 euros el tercer. Al licitador, la proposta del qual obtinga la condició de guanyadora, se sumarà el dret a ser adjudicatari.

Actuació residencial Caserna d'Enginyers de València

L'actuació residencial Caserna d'Enginyers, que permetrà generar a la ciutat de València fins a 438 vivendes assequibles, és una de les 35 actuacions que SEPES està duent a terme dins del Pla de vivenda assequible del Ministeri de Vivenda i Agenda Urbana i que permetrà el desenrotllament estimat de 17.800 vivendes assequibles en tot el país.

La licitació dels projectes d'edificació directament per SEPES suposa una millora per a la ciutat tant en termes econòmics, triplicant la inversió de l'Estat de 20 a 60 milions d'euros en el conjunt de l'actuació residencial, com de retallada de terminis en iniciar-se en paral·lel a l'execució de les obres d'urbanització.