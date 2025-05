Morant veu "probable" que arribe el FLA extra que demana Mazón, però avisa: "El no a tot té conseqüències"

"Probablement ha d'arribar el FLA extraordinari". És l'escletxa que ha obert este divendres la ministra de Ciència i líder del PSPV, Diana Morant, sobre la injecció extraordinària del Govern central a la Generalitat davant de la complicada situació de pagaments en la qual es troba l'Administració autonòmica, un ingrés extra en les arques valencianes que es xifra en vora uns 3.000 milions i que donarien liquiditat per a afrontar l'abonament de factures a proveïdors.

Este FLA extraordinari, que se sol abonar el mes de juliol, és l'últim front que ha obert el Consell davant del Govern central, una bandera que ha pres el propi president Carlos Mazón, que la setmana passada va reunir els empresaris al Palau a la recerca d'exercir una aliança comuna per a reivindicar esta figura financera al Ministeri d'Hisenda. Este, de moment, no ha donat cap mena de resposta, però este divendres, Morant, companya de María Jesús Montero en el Consell de Ministres, s'ha obert a això.

"Probablement ha d'arribar", ha indicat en una declaració davant dels mitjans de comunicació, en la qual ha llançat una picada d'ullet cap a l'empresariat valencià, en un moment tibant amb el Palau de la Generalitat. "La patronal defén legítimament els interessos de les empreses valencianes i hui dia qui governa i fa mesures per a això és el Govern central", ha assenyalat.

Carlos Mazón en la reunió amb proveïdors de l'Administració autonòmica, en el Palau de la Generalitat. / Ana Escobar/EFE

No obstant això, les paraules de Morant ni han sigut un 'sí' rotund ni s'ha quedat en una possibilitat sense més que esta injecció econòmica arribe. La dirigent socialista ha reclamat al Consell "assentar-se de manera lleial" amb el Govern central per a tractar la situació i ha retret que "votar a tot que no té conseqüències", en referència, entre altres assumptes, al rebuig del PP a l'últim objectiu d'estabilitat en el qual s'ampliava el marge de dèficit a les autonomies.

"Quan boicoteges tot, després té translació en els comptes de la Generalitat", ha incidit. Així mateix, ha assenyalat que la solució "no pot ser injectar diners" perquè posteriorment el Consell "li perdone impostos als rics", i ha reclamat a Mazón "treballar amb rigor" i assentar-se amb el Ministeri d'Hisenda per "a vore què ocorre en els comptes".

Vincula el finançament amb Vox

La situació delicada de la caixa valenciana té també molt a vore amb el sistema de finançament que llasta els ingressos de la Generalitat. Contra el model en general ha presentat Vox una PNL en tots els parlaments autonòmics, cosa que, per a Morant, és "un advertiment al PP" que no pot arribar a pactes contra el Govern central. "Volen condicionar tots els temes importants", ha explicat.

En este sentit, per a la dirigent socialista, si el PP i Alberto Núñez Feijóo no mostren predisposició a aprovar un nou sistema de repartiment (del qual el Govern central seguix sense presentar model), és per "la debilitat" del mateix líder del PP i les pressions de Vox per a no acostar-se a cap mena d'acord amb l'executiu central.