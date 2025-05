PP i Vox insten al Consell que concedisca l'Alta Distinció a la Fundació del Bou de Lídia

PP i Vox han aprovat en les Corts instar el Consell a "impulsar" la concessió d'Alta Distinció de la Generalitat a la Fundació del Bou de Lídia "per la seua defensa de la tauromàquia com a patrimoni cultural" i la declaració de bé d'interés cultural (BIC) immaterial dels bous al carrer.

A més, han aprovat que el Consell exigisca al Govern d'Espanya la recuperació del Premi Nacional de Tauromàquia cancel·lat pel ministre de Cultura, Ernest Urtasun, tal com plantejava una proposta de Vox votada en la Comissió d'Educació i Cultura d'este divendres a què ha donat suport el PP i a la qual s'han oposat el PSPV i Compromís.

Vox ha assenyalat que el bou "és "tradició, cultura i motor econòmic" i el PP ha secundat que es defenga la tauromàquia, mentres que l'oposició ha retret que es vulga donar la màxima distinció de la Generalitat a "un quiosquet" que ja ha rebut "a dit 600.000 euros" del Consell i ha sigut condemnat per la justícia.

La iniciativa ha sigut defesa pel diputat de Vox Jesús Albiol, que ha explicat que 820.000 persones acudixen cada any als bous al carrer en la Comunitat Valenciana, amb un impacte en l'economia valenciana de més de 300 milions d'euros anuals, i ha assenyalat que la tauromàquia és "una de les principals senyes d'identitat".

El diputat del PP Alejo Font de Mora ha indicat que esta proposta de l'Alta Distinció els sembla "a priori viable", perquè la tauromàquia "és cultura i és cultura valenciana", i ha recordat que els bous al carrer ja van ser declarats BIC en una llei de 2015 que l'esquerra va derogar posteriorment.

"Sí als bous, sí al món taurí, sí al fet que siguen patrimoni cultural immaterial", per tot el que el sector representa, ha indicat el diputat popular, qui ha destacat que Miguel Hernández va dedicar poemes als bous i Joaquim Sorolla els va plasmar en quadres.

Crítiques de l'esquerra

El socialista José Luis Lorenz ha criticat que Vox faça una proposta per a "justificar" els 600.000 euros donats pel Consell "a una fundació amb seu a Madrid, mentres escanyen entitats culturals" com l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

"Tenen la cara dura de demanar el BIC per als bous al carrer mentres es passen pel folre els principals signes identitaris de la Comunitat", ha lamentat Lorenz, per a qui una cosa és reconéixer una tradició que forma part del patrimoni festiu i una altra "blindar-la" com si fora la Llotja de València o el Misteri d'Elx.

La diputada de Compromís Verónica Ruiz ha qualificat de "disbarat" que el partit "del capote y del paseíllo", per al qual "la cultura comença i acaba en els bous", vulga premiar "un quiosquet" amb seu a Madrid, que treballa amb "opacitat" i ha sigut condemnat a Castella i Lleó a retornar una subvenció de 326.000 euros.

Ruiz ha criticat que el Consell haja donat "a dit" 600.000 euros a una fundació que, a més, des de fa cinc anys no ret comptes al protectorat estatal de fundacions o des de 2019 no publica en la seua web cap memòria ni compte anual, malgrat nodrir-se majoritàriament de fons públics.

Albiol ha replicat que el problema no és que vulguen premiar esta fundació, sobre la qual ha dit que la responsable que no s'hagen complit els tràmits en la concessió de l'ajuda és l'Administració i no el beneficiari, sinó que l'esquerra "vol acabar amb la festa nacional".

D'altra banda, el PP i Vox han rebutjat una proposta socialista que demanava un informe de l'adaptació que es va fer després de la DANA del 29 d'octubre de la docència universitària, perquè puga servir en futures emergències, amb l'argument que la Generalitat ja ha adoptat mesures i s'ha reunit amb les universitats. La unanimitat de la comissió ha sigut possible per a instar el Consell a declarar el 15 de maig Dia dels Escacs en la Comunitat Valenciana, com demanava el PP.