El València Basket, amb peu i mig en l'Eurolliga

La incertesa està molt prop d'arribar a la fi. Excepte un gir radical dels esdeveniments, el València Basket ja té garantida la seua presència en les pròximes tres edicions de l'Eurolliga. La competició ampliarà a vint les seues places i eixa expansió permetrà al club taronja sumar-se als principals equips del continent i també de fora, perquè l'altre beneficiat serà el Dubái. Per a aconseguir l'acord han sigut claus les negociacions mantingudes durant els últims dies, en les quals l'entitat valenciana ha aconseguit millorar les condicions inicialment proposades, que suposaven el pagament de sis milions d'euros, dos per cada temporada en el torneig.

Va ser ahir quan es va reunir el board, la junta d'accionistes formada pels clubs propietaris de la competició, i va aprovar l'expansió de la competició a vint equips. La clau ha sigut la inclusió del Dubái Basketball, una peça clau per a augmentar els beneficis econòmics de la competició davant de l'amenaça imminent de la nova lliga europea que preparen de manera conjunta l'NBA i la FIBA. És precisament esta situació la que va portar a l'Eurolliga a oferir llicències de tres anys als clubs que no gaudixen de la condició de propietaris: Estrela Roja, Partizan, Virtus de Bolonya, Mònaco, París i València Basket. Lligar-se durant este període a la competició ja els deixaria fora del projecte NBA-FIBA en el seu primer any, atés el seu inici previst per a la temporada 2027/28.

El principal problema, no obstant això, eren les condicions econòmiques. L'Eurolliga va triplicar els costos i demanava fins a sis milions d'euros per a assegurar-se tres anys, a més d'obligar els no propietaris a renunciar als beneficis econòmics generats per la competició. Unes exigències inassumibles a les quals ningú va accedir. Durant els últims dies cada club ha negociat les seues pròpies condicions per a rebaixar el preu i aconseguir un acord. Per a això han sigut determinants les reunions entre Enric Carbonell, director general del València Basket, i Paulius Motiejunas, conseller delegat de la competició, durant la recent Final Four a Abu Dhabi. L'entitat taronja estava predisposada a decantar-se per l'Eurolliga i deixar de costat el projecte de la NBA, però les condicions inicials eren inassumibles i la rebaixa de les exigències era imprescindible per a poder vincular-se al torneig durant tres anys. Segons apunta BasketNews, este és el termini que han acordat València Basket, Estrella Roja, Partizan, Virtus de Bolonya i Mònaco. Dubái Basketball tindrà una llicència de cinc temporades i París Basketball només acorda un any.