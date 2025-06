Acarnissament contra el col·lectiu LGTBI a Gandia

Ha acabat l'exposició "Planificant la Diversitat" que se celebrava en el passeig de les Germanies de Gandia i que algú va destrossar perquè s'hi mostraven imatges que identifiquen el col·lectiu LGBTI, però no se n'ha anat l'odi que alguns semblen tindre al fet que es visibilitzen totes les maneres de voler-se.

Este cap de setmana, de nou, ha sigut atacat un dels símbols del col·lectiu a la ciutat de Gandia, el segon mural per la diversitat, que es troba en un dels murs exteriors de l'Alqueria Laborde, la seu del Consell dels Joves de Gandia. Es tracta d'una pintura en la qual es pot llegir "Paraules que parlaven d'un amor invencible", acompanyada de diferents símbols que caracteritzen el col·lectiu LGTBI.

En este cas, com ha ocorregut en anteriors ocasions, la pintura ha sigut tacada amb esprai negre. Els vàndals han dibuixat esvàstiques, símbol que identifica el moviment nazi i fins i tot amb escrits en els quals es pot llegir "Viva Vox", en referència al partit d'extrema dreta. Les pintades també resen: "Fuck LGTBI" o "avall LGTBI".

Des de CLGS, entitat que aglutina persones del col·lectiu, han condemnat este nou acte d'odi que se suma a la destrossa de la mostra, les pintades contra el primer mural o el llançament d'ous contra la seu de l'associació en la plaça del Tirant, entre altres.

Des del PSPV de Gandia han expressat, a través d'un comunicat, la seua "més enèrgica condemna" davant de l'acte vandàlic. "Esta acció no sols atempta contra el patrimoni artístic i cultural de la nostra ciutat, sinó que també constituïx un atac directe als valors democràtics, la convivència i la diversitat que tant defenem com a societat", assenyalen.

Els socialistes de Gandia manifesten "el nostre compromís ferm amb la igualtat, la llibertat d'expressió, la defensa del valencià i els drets de les persones LGTBIQ+", i rebutgen "de manera frontal" qualsevol "expressió de violència, odi o intolerància".

Algunes de les pintades que s'han fet sobre el mural / Levante-EMV

Des de Compromís, per part seua, han demanat la convocatòria "extraordinària i urgent" d'una taula de seguretat monogràfica sobre LGTBIfòbia. Per a Compromís "no és suficient amb eliminar i combatre el discurs d'odi". Per això demanen que que s'actue també des de les institucions, "fent un cordó sanitari i sense desistir fins a fer fora els que representen estes ideologies, que atempten contra els drets humans i fonamentals".

La formació reclama, a més, la constitució d'una taula contra l'LGTBIfòbia, amb caràcter permanent, on siguen presents els representants públics i tots els estaments implicats en la lluita i erradicació de la violència d'odi.