Els actes fallers suspesos per la DANA es completen set mesos després

La Plaça dels Furs ha sigut escenari del que pot, i deu, considerar-se com la liquidació de tota la desfeta que van patir les Falles a causa de la DANA. Set mesos després de la tragèdia, l'última sessió dels Balls al Carrer ha suposat la normalització definitiva del calendari d'activitats que, de manera anormal, s'ha prolongat en el temps.

Els Balls havien d'haver finalitzat el 13 d'abril, fa un mes i mig, dins del calendari convencional, que s'estén tant abans com després de Falles. No obstant això, els successos de la DANA van trastocar completament no sols els balls, sinó tota l'activitat fallera. La Junta Central Fallera va optar, per respecte a les víctimes i per a no interrompre la labor tant institucional com de voluntariat. A més, per una qüestió moral: no hi havia ànim per a estar de celebració de cap mena, a pesar que, entrant novembre, l'activitat està ja en ple progrés. La suspensió de l'activitat va ser secundada també per les comissions de falla, que van pausar la seua activitat i, en tot cas, es van dedicar a arreplegar productes de primera necessitat o, en el millor dels casos, assajar.

En eixe context, tot es va suspendre, incloent-hi els grans concursos, com el de "play back", el de teatre i els Balls al Carrer. Els primers tenien més urgència i van acabar fent-se concentrant dates. Finalment van poder celebrar-se dins d'un calendari més o menys previst.

Poca alternativa

Els Balls tenien poca alternativa perquè es tracta ja de per si mateix d'un calendari saturat -que es prolonga fins a la primavera- i amb poques possibilitats de doblar sessió -excepte la jornada inaugural, són en diumenge i ocupen tot el matí-. Per este motiu es va dur a terme una reorganització del calendari -ja de per si mateix ampli de participació, perquè són una desena les comissions que hi prenen part-. A tot això cal afegir la impossibilitat ocupar determinades dates que ja tenen altres festius de la ciutat.

El cas és que la plaça dels Furs va ser, este diumenge, escenari de l'última de les sessions, fins i tot ja amb una temperatura poc adequada per a ballar o per a assistir -una part del públic buscava acomodament en les ombres-. Amb la presència de Berta Peiró i la cort d'honor, l'última desena de col·lectius va concloure els balls, que ara ja es pausa fins que, durant les pròximes setmanes, s'òbriga la inscripció per al nou exercici i, al juliol, es duga a terme el sorteig de dates. El passat exercici van començar el 12 d'octubre, i van finalitzar huit mesos després.